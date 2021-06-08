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Medya Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman son bölümü ne zaman?
Medya

Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman son bölümü ne zaman?

Kuruluş Osman son bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu. Peki, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:51:00 -
Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman son bölümü ne zaman?

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi izlenme rekoru kırmaya devam ederken dizinin sıkı takipçileri yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Kuruluş Osman sezon finali ne zaman 2021? sorusunun cevabını araştırıyor. Kuruluş Osman ne zaman final olacak?

Kuruluş Osman sezon finali ne zaman?

Atv'nin Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonunda da ilgiyle izleniyor.

Başrol oyuncusu Burak Özçivit'in "Çok güzel bir ikinci sezon geçirdik. Üçüncü sezonu çok merak ediyorum" dediği rekortmen dizinin sezon final tarihi belli oldu.

Çarşamba akşamlarına damga vuran sevilen dizi 64. bölümde sezon arası verecek.

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