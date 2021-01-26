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Medya Kuruluş Osman setine gitti! Hayatı değişti
Medya

Kuruluş Osman setine gitti! Hayatı değişti

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Belediyesi'nde makam şoförü olarak çalışan Rıfat Etiz, Kuruluş Osman dizisinde oynayan bir arkadaşının vasıtasıyla sete gitti aldığı teklifi kabul edip 'cengaver rolünü oynamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:08:00 -
Kuruluş Osman setine gitti! Hayatı değişti

Şehzadeler Belediyesi'nde 7 yıldır makam şoförü olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Rıfat Etiz'in bir arkadaşıyla gittiği ‘Kuruluş Osman’ dizisinin setinde hayatı değişti. Sette aldığı teklifi kabul eden Etiz, dizide 'cengaver' rolünde oynamaya başladı.

Oyunculuğa başlamasıyla çevresindekilerin ilgi odağı haline gelen Rıfat Etiz, belediyedeki işini bırakmayacağını söyledi.

Oyunculuğu gittiği yere kadar yapmayı düşündüğünü kaydeden Etiz, “Asıl işim makam şoförlüğü. ‘Kuruluş Osman’ dizisini çok seviyordum. Dizide oynayan bir arkadaşımın vasıtasıyla sete gittim. Orada çok iyi davrandılar. 

Rol verdiler, oynadım. O anı yaşamak ve orada olmak tarifi olmayan çok güzel bir duygu. Böyle tarihi bir dizide olduğum için gurur duyuyorum. İnşallah devamı gelir. Halimden de memnunum" diye konuştu.

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