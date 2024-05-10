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Sosyal Medya Kuruluş Osman seti: "Bizans askeri" namaza durdu
Sosyal Medya

Kuruluş Osman seti: "Bizans askeri" namaza durdu

Yeniakit Publisher
2024-05-10 13:49:00 -

Kuruluş Osman dizisinin setinde sıradışı ve duygusal bir olay yaşandı. Dizide Bizans askeri rolünü üstlenen bir figüran, öğle namazını eda ederken diğer set çalışanları tarafından görüntülendi.

Olay, dizi çekimlerinin Bozüyük’teki tarihi mekanlarda devam ettiği sırada gerçekleşti. Mola sırasında, kostümü tamamen Bizans askeri kıyafetlerinden oluşan figüran, sessizce bir köşeye çekilerek namazını kılmaya başladı. Figüranın kılıcını da sütre olarak kullanması ayrıca dikkat çekti.

Büyük beğeni toplayan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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