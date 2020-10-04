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Medya Kuruluş Osman Savcı Bey’i kim oynuyor?
Medya

Kuruluş Osman Savcı Bey’i kim oynuyor?

Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey’in oğlu olan Savcı, yeni sezonda babası Ertuğrul Bey ile birlikte Kayı Obasına geri dönüyor. Peki Savcı Bey kimdir? Savcı’yı kim oynuyor? Kuruluş Osman yeni sezonda Savı Bey’i kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:14:00 - 2020-10-04 16:14:33
Kuruluş Osman Savcı Bey’i kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisini ilk sezonda reytingleri altı üst etti. Her bölümde rakiplerini arkada bırakan Kuruluş Osman, yeni sezona dop dolu girmeye hazırlanıyor. 7 Ekim Çarşamba günü izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinde Kayı Obası’nda büyük sevinç yaşanıyor. Kayı Obası’nın beklediği Ertuğrul Bey (Tamer Yiğit) obaya geri dönüyor. Kuuluş Osman dizisinin ilk sezonunda, Ertuğrul Bey’in oğulları Osman ve Gündüz diziye yer alırken Savcı ise dizide yer almamıştı. Kuruluş Osman 28. Bölüm ile yeni sezona merhaba diyecek. Kuruluş Osman yeni sezonda Ertuğrul Bey’in oğlu Savcı’nın da obaya geri döndüğü görülmekte. Kayı Obası’nda Ertuğrul Bey’den sonra kimin bey olacağının heyecanı yaşanırken, Savcı Bey’i kim oynayacak? Savcı Bey karekterini canlandıran oyuncu kimdir? Kuruluş Osman’da Savcı Bey’i oynayan kim? Soruları da Kuruluş Osman dizisi yeni fragmanı yayınlanmasından sonra merak edilmeye başlandı.

Osman Bey ve Gündüz Bey’den ziyade kendini ilme vakfeden Savcı Bey’in yeni sezonda diziye yer alacağı öğrenildi. Ancak Savcı Bey’i kimin canlandıracağı henüz belli değil. Diriliş Ertuğrul dizisinde Savcı karekterini Kerem Bekişoğlu canladırmıştı.

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Kuruluş Osman Ertuğrul Bey’i oynayan kim?

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Biyografi

Kuruluş Osman Eftelya kimdir? Eftelya’yı oynayan kim?
 

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