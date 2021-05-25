Kuruluş Osman Pakistan’da zirvede

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ATV’nin milyonları ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisi ilgi görmeye devam ediyor.

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın 60. Bölümü yarın seyirciyle buluşacak.

Osman Bey ve Malhun Hatun’un düğünü yapılırken, diğer yanda Togay obaya baskın yapmak için plan yapıyor. Togay, Domaniç yaylasına göçen Kayı obasına saldırı düzenleyecek. Burada Bamsı Bey’le karşı karşıya gelen Togay, onu ağırlayacak.

Kuruluş Osman dizisi yabancı ülkeleri de fethetmeye devam ediyor. Bugüne kadar farklı ülkelerde de yayınlanan Kuruluş Osman izlenme rekorlarını da alt üst etti.

Kuruluş Osman Pakistan’da yine birinci oldu.