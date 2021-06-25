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Medya Kuruluş Osman oyuncusundan kötü haber! Hastalığa yakalandı
Medya

Kuruluş Osman oyuncusundan kötü haber! Hastalığa yakalandı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da oynayan bir isimden kötü bir haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 13:14:00 -
Kuruluş Osman oyuncusundan kötü haber! Hastalığa yakalandı

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Lena karakterini oynayan ünlü oyuncu Seray Kaya'nın vertigo hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kuruluş Osman dizisinde Lena karakteri ile tanınan Seray Kaya, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Kaya'nın bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı.

 

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, "Zor şartlarda çekilen, yorucu bir diziden çıktım. Onun için şu anda tatil modundayım, dinlenmem lazım" dedi.

"Kesinleşen bir proje yok"

Kaya, "Yeni sezonda kesinleşen bir projeniz var mı? sorusuna ise, "Dijital ve televizyon dizisi olarak gelen 1-2 teklif var ama acele etmiyorum. Tatil yapıp dinlenirken bir yandan da hikayeleri okuyorum ama kesinleşen bir proje yok" dedi.

Vertigo hastalığı ile mücadele veriyor

Seray Kaya'nın bir süredir vertigo hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

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