Kuruluş Osman oyuncusu ormanda kayboldu!

Tüm dünyada izlenme rekortları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinini devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman’da Gündüz Bey karakterini oynayan oyuncu Emre Basalak, dizinin setinde yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı.

Bozdağ Film YouTube kanalına röportaj veren Basalak, dizi setine gittiğini bir gün ormanda kaybolduğunu anlattı.

“Atla gezerken ormadan kayboldum”

Basalak şunları söyledi;

“Ormanda bir gün çekimimiz vardı, koreografi çalışmamız gerekiyordu biraz erken gittim. Çalışmamızı bitirdik, çekim için vakit vardı ben de atla biraz ormanda gezeyim dedim. Kayboldum. Kimseyi aramak istemedim, yolu bulurum dedim, bulamadım. Atımla biraz sohbet ettik, sağolsun beni set alanına geri getirdi. Yolu o buldu. Bana bu kadar özel bir anı yaşattığı için ‘Kuruluş Osman’ yapımına çok büyük teşekkürüm var”