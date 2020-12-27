  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman oyuncusu ormanda kayboldu!
Medya

Kuruluş Osman oyuncusu ormanda kayboldu!

Reyting rekortmeni tarih dizisi Kuruluş Osman oyuncusu Emre Basalak, verdiği röportajda dizinin setinde yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:19:00 - 2020-12-27 11:23:26
Kuruluş Osman oyuncusu ormanda kayboldu!

Tüm dünyada izlenme rekortları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinini devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman’da Gündüz Bey karakterini oynayan oyuncu Emre Basalak, dizinin setinde yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı.

Bozdağ Film YouTube kanalına röportaj veren Basalak, dizi setine gittiğini bir gün ormanda kaybolduğunu anlattı.

“Atla gezerken ormadan kayboldum”

Basalak şunları söyledi;

 “Ormanda bir gün çekimimiz vardı, koreografi çalışmamız gerekiyordu biraz erken gittim. Çalışmamızı bitirdik, çekim için vakit vardı ben de atla biraz ormanda gezeyim dedim. Kayboldum. Kimseyi aramak istemedim, yolu bulurum dedim, bulamadım. Atımla biraz sohbet ettik, sağolsun beni set alanına geri getirdi. Yolu o buldu. Bana bu kadar özel bir anı yaşattığı için ‘Kuruluş Osman’ yapımına çok büyük teşekkürüm var”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu

Samsung'un 14 Ocak günü tanıtması beklenen Galaxy S21 serisinin özellikleri ve fiyat listesi yayınlandı. İşte detaylar.
Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi
Siyaset

Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Cumhuriyet Heykel Partisi' dediği için kendisini hedef alan Yılmaz Özdil'e, 'Senin de boş vaktin ..
Le Figaro'dan ilginç kapak! Bir türlü unutamıyorlar
Dünya

Le Figaro'dan ilginç kapak! Bir türlü unutamıyorlar

Fransız dergisi Le Figaro Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Osmanlı İmparatorluğunu kapağına taşıdı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay