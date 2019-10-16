TRT1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin tanıtımları ekranlarda dönmeye başladı. Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu Türk hükümdar Osman Gazi’nin hayatını konu alan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman? İşte Kuruluş Osman dizisi başlangıç tarihi...

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman ilk fragmanıyla birlikte gözler tarih bilgisine çevrildi. Tanıtım görüntülerini ve diziyle ilgili sosyal medyadan paylaşan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ henüz bir açıklamada bulunmadı ancak tarihi dizinin platosunun kuruluşunun zaman alması nedeniyle ilk bölümün kasım ayını bulması öngörülüyor.