Kuruluş Osman heyecanı! Alpler tek tek kadroya katılıyor

TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda etti. Kuruluş Osman'ın 2. sezon yeni bölüm başlama tarihi sezon finali ardından oldukça merak ediliyor.

Tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canlandıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan devam ediyor

Dizinin sezon finali bölümünde Osman Bey ve alpleri, düşmanın elindeki Kulucahisar Kalesini fethetti ve o anlarda heyecan doruğa çıktı. Aynı zamanda Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor.

Engin Altan Düzyatan beklentisi

İzleyiciler dizide Ertuğrul Bey'i yine Engin Altan Düzyatan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak dizinin sezon finalinden önce Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre; dizide Ertuğrul Gazi karakterinin Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyicileri bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Turgut Alp Kuruluş Osman'a girecek mi?

Tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da izleyiciler Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesini bekliyor.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçen Alpler ve Gaziler kimler?

Doç. Dr. Ahmet Şimşirgil'den alınan bilgiye göre; eski kaynaklarda Ertuğrul ve Osman Gazi'nin en eski silah arkadaşlarından olarak Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Hasan Alp, Konur Alp, Turgud Alp, Aygud Alp, Gündüz Alp, Saltuk Alp, Köse Mihal, Samsa Çavuş ve Kara Ali'nin adı sık sık fetihlerde geçmektedir.