Kuruluş Osman dizisiyle gündeme gelen karakterlerden biri de Geyhatu Han oldu. İsmi ilk kez dizinin 12. Bölümünde geçen Geyhatu Han’ın hayatı ve tarihte var olup olmadığı merak ediliyor.

Kuruluş Osman Geyhatu'yu kim oynuyor?

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu dizisi Kuruluş Osman izleyici tarafından ilgi görüyor. Kuruluş Osman'da Geyhatu karekterini Maruf Otajonov oynuyor. Maruf Otajonov kimdir, nerelidir?

Maruf Otajonov kimdir?

Maruf Otajonov 1961 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dünyaya geldi. Taşkent Tiyatro Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Maruf Otajonov ayrıca Moskova Yüksek Yönetmenlik Kursu eğitimi almıştır. Deneyimli oyuncu ülkesi Özbekistan'ın yanı sıra İran ve Rusya'da da pek çok dizi ve filmde dol almıştır.

Geyhatu Han kimdir?

Geyhatu Han 24 Mart 1259'da dünyaya geldi. Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu.

1288 yılında Anadolu Selçuklularına isyan eden Eşrefoğulları ile Karamanoğullarını cezalandırmak için düzenlediği seferde Larende ve Karaman bölgesini tahrip etti. Antalya'da bulunduğu sırada Argun Han'ın ölüm haberini alması üzerine Azerbaycan'a dönerken Ahlat yakınlarında 22 Temmuz 1291 tarihinde hükümdarlığını ilân etti.

Ancak Anadolu'da Türkmenlerin isyan haberini alınca Azerbaycan'a gitmeyip Şiktur Noyan'ı nâib tayin ederek İlhanlı otoritesine başkaldıran başta Karamanoğulları olmak üzere Türkmen beylerini cezalandırmak üzere Anadolu'ya geri döndü. Larende'yi yağmaladıktan sonra Menteşe, Beyşehir, Kütahya ve Denizli topraklarına saldırıda bulundu. 23 Aralık 1291'de Denizli'yi ele geçirdi. Şubat 1292'de Konya'ya gelen Geyhatu Han, bir süre sonra Azerbaycan'a dönerek 29 Mayıs 1292'de Aladağ'da tahta çıktı.