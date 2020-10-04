Kuruluş Osman, TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un final yapmasından sonra ATV’de yayınlanmaya başlandı. İlk sezon Kuruluş Osman dizisinin bölümlerinde her daim Ertuğrul Bey’in ismi geçse de bir türlü Ertuğrul Bey, Kayı Obası’na dönmemişti. En son Ertuğrul Bey’in Konya’da hastalandığı öğrenilmiş, Ertuğrul Bey’in koruması Abdurrahman Alp’in obaya dönmesiyle öğrenilmişti. Dizide ifade edilen diyaloglarda Ertuğrul Bey’in obaya döneceği vurgulanıyordu. Ayrıca, Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey’e alışan izleyiciler, Ertuğrul Bey’in Kuruluş Osman’a katılmasını beklemekteydi. Ancak Ertuğrul Bey’i Kuruluş Osman’da kimin oynayacağı gizemini de koruyordu. Aynen Diriliş Ertuğrul dizisinde olduğu gibi Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’ın oynayacağı söylense de zaman ilerledikçe ve Engin Altan Düzyatan’ın açıklamalarıyla, Düzyatan’ın Kuruluş Osman’a dahil olmayacağı anlaşıldı.

Kuruluş Osman Ertuğrul Bey’i oynayan kim?

Engin Altan Düzyaan’ın Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey’i oynamayacağı kesinlik kazanmasından sonra, dizi hayranları böylesine büyük ve önemli bir karekteri kimin canlandıracağını araştırmaya başlamışken, Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı, Ertuğrul Bey’i oynayacak oyuncunun Tamer Yiğit olduğunu açıkladı.

Tamer Yiğit ismi aynen Cüneyt Arkın gibi yeşilçamın unutulmaz isimleri arasında yer almakta. Peki Tamer Yiğit kimdir? Tamer Yiğit nerelidir? İşte Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’i oynayacak olan Tamer Yiğit’in hayatı, biyografisi.

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan usta oyuncu Tamer Yiğit, 186 filme imza attıktan sonra da Kurtlar Vadisi-Pusu'da, kardeşini faili meçhul bir cinayete kurban veren Toros ailesinin reisini canlandırdı.

Tamer Yiğit kimdir?

1942 de Balıkesir'de dünyaya gelen Tamer Yiğit, yoksul bir çocukluk geçirmiş. Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu olan Tamer Yiğit, İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, 1962 yılında Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. ilk filmi 1961 yılında çevrilen " Atlı Yiğit" dir.

1973 yılında dönemin ünlü işadamı Murat Bayrak'ın kızı Rukiye Bayrak'la evlenince, buna karşı çıkan kayınpederinin hışmına uğrayan Yiğit, yıllarca yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Ülkü ocaklarının kurucularından olan ve Sancak Tül ile Sancak Air'in sahibi olan Murat Bayrak, kızının Tamer Yiğit'le evlenmesini bir türlü kabullenememişti. Bu evliliğe karşı olan Kayınpederi, Tamer Yiğit'e kendi tabiriyle tam 11 yıl boyunca "Cehennem Azabı" yaşatır.

1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşarak İnşaat müteahhitliği yaparak ticaret hayatına atılan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve 'Gönül Dostları', 'Yuva', 'Çiçek Taksi' ve 'Zehirli Çiçek' adlı dizi filmlerinde roller aldı.

70'li yıllarda Türk sinemasında avantür denilen filmlerde ve erotik içerikli filmlerde oynadı.Filmlerinde onu çoğunlukla Sadettin Erbil ve Hayri Küçükdeniz seslendirmiştir. Kurtlar Vadisi'nde ise Levent Dönmez seslendirmiştir.

Elinde yıllardır üzerinde çalıştığı büyük bir projesi olduğunu söyleyen Tamer Yiğit; 'Dinler Tarihi' adlı bu belgeseli, sponsor bulabilirse, mutlaka çekeceğini söylüyor.

Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır. AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tamer Yiğit, 186 filme imza attıktan sonra da Kurtlar Vadisi-Pusu'da, kardeşini faili meçhul bir cinayete kurban veren Toros ailesinin reisini canlandırdı. 1973'te Rukiye Bayrak'la evlendi. Bu evlilikten Aslı, Nazlı, Yusuf isimlerinde iki kız bir erkek üç çocuğu oldu.