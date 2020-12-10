  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman dünya gündemini sarstı! Sosyal medya bunu konuşuyor
Medya

Kuruluş Osman dünya gündemini sarstı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin etiketi gece boyu Türkiye ve dünya gündeminden düşmedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:42:00 -
Kuruluş Osman dünya gündemini sarstı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 37’nci bölümüyle reytingin zirvesine yerleşerek çarşamba akşamının en çok izlenen yapımlarından birisi oldu.

Sosyal medya diziyi konuştu

Dün akşam #TürkünZaferi etiketiyle sosyal medyada ses getiren, gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 37’nci bölümünde heyecan hiç eksilmedi.

Kulucahisar’ı fetheden Osman Bey, Yavlak Arslan’ın tuzağından kurtuldu ancak Flatyos, Osman Bey’i köşeye sıkıştırdı. Nikola ve Flatyos’a ters köşe yaparak Kulucahisar Kalesi’ni yeniden fetheden Osman Bey, kalenin muhafazasını Bamsı Bey ve alplerine emanet etti. Osman Bey’in zafer haberi obada sevinçle karşılanırken, Savcı Bey ve Dündar Bey; Geyhatu tehlikesini öne sürerek Osman Bey’e cephe aldı.

Nikola yaşadığı hayal kırıklığı sonucu İnegöl Kalesi’ne çekilmek zorunda kalırken, Flatyos ve adamlarını Osman Bey’i yakalaması için görevlendirdi. Cerkutay’ı Geyhatu’ya götürerek gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen Osman Bey, yolda Yavlak Arslan’ın kendisine kuracağı tuzağı bertaraf etmeyi başardı. Yavlak Arslan’ı ele geçiren Osman Bey, aynı anda Flatyos ve adamlarından baskın yedi ve köşeye sıkıştı.

Osman Bey’in Flatyos’un tuzağından nasıl kurtulacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki mücadele kavgaya dönüşecek mi? Beylik hayalleri kuran Dündar Bey’in planı ne? Geyhatu ve Nikola buluşması uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Targun Hatun’la ilgili sırrı öğrenebilecek mi? Ertuğrul Bey, seçimini yapacak mı? Targun Hatun babasını Bizans’ın elinden kurtarabilecek mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görevine döner dönmez müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Gündem

Görevine döner dönmez müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan..
İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık
Gündem

İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda imar çalışmaları için Türkiye’den şirketl..
İbrahim Kalın: Yaptırım düşüncesi tam bir hayal kırıklığı
Gündem

İbrahim Kalın: Yaptırım düşüncesi tam bir hayal kırıklığı

Türkiye'ye karşı yaptırım ve tehdit dilinin hiçbir zaman işe yaramadığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB Konseyinin Tür..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay