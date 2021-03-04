Kuruluş Osman dizisinde Bayhoca şehit düşmesiyle oyuncu Yağızkan Dikmen projeden ayrıldı

Kuruluş Osman, #KahramanlarCanVerir etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde zirvede yer alan dizinin 48’inci bölümüne, Bayhoca’nın şehit düşmesi ve efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay’ın uç bölgesine gelişi damga vurdu. Bayhoca’yı oynayan Yağız Dikmen de diziden ayrılmış oldu.

Nikola’yı ele geçirmek için giriştiği harekatta tuzağa düşen ve Bizans kuvvetleri tarafından çembere alınan Osman Bey ve alpleri, kanlarının son damlasına kadar savaştı. Osman Bey yaralıları savaş alanından çıkarmak için cansiperane mücadele ederken; düşmana büyük zayiat vererek çekildi. Bayhoca ve diğer yaralıların obaya gönderilmesinin ardından, bir avuç alpiyle birlikte pusu kuran Osman Bey, Göktuğ ve emrindeki Kuman askerlerinin yardımıyla Flatyos’u ele geçirdi.

Bayhoca’nın şehit düşmesi büyük üzüntüye neden oldu

Ağır yaralı vaziyette obaya getirilen Bayhoca’nın tüm müdahalelere rağmen şehit düşmesi büyük üzüntüye neden oldu. Osman Bey tuzağa düşmesine neden olan haini yakalamak üzere and içerken; kendisini oyuna getirenleri bulmak için Göktuğ’u görevlendirdi.

Osman Bey’in konuşturmak istediği Flatyos’u obaya getirmesi ortalığı karıştırdı. Dündar Bey, Flatyos’un ismini vermesinden endişe ederken; Savcı Bey ve Lena Hatun evlatlarının katilinden hesap sormak istedi. Osman Bey hainlerin ismini vermeden Flatyos’un infaz edilmeyeceğini söylese de evlat acısına dayanamayan Savcı Bey ve Lena Hatun, Flatyos’un cezasını kesti.

Sahte iskan belgelerini teslim ederek hainlerin kimliğini öğrenmek isteyen Göktuğ, Helen’le buluşmaya gitti ancak karşısında Kara Şaman Togay’ı buldu. Askerlerini öldürülen Göktuğ tuzaktan yaralı kurtulurken belgeler de Togay’ın eline geçti. Togay, ardından Helen, Süleyman ve Melik’le buluştu. Papalık ajanları belgelerin sahte olduğunu fark edince hayal kırıklığına uğradı ve Togay’ı Osman Bey’e karşı kışkırttı.

Malhun Hatun, babasının geldiği haberini verince, Osman Bey, Umur Bey ve alplerini karşılamak üzere yola çıktı. Kara Şaman Togay ve emrindeki Moğol güçleri de Osman Bey’in peşine takıldı…

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek