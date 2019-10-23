ATV'de yayınlanacak olan Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük heyecanla beklenen Kuruluş Osman Dizisi sevenleri tarafından ilgiyle bekleniyor. Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 1.bölüm ne zaman? soruları dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar Kuruluş Osman oyuncuları hakkında da merak ettikleri sorulara cevap aramaya başladı. Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 1.bölüm ne zaman? Kuruluş Osman dizisinde kimler oynayacak?

Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

Atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek. Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu.

Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar oyuncular hakkında merak ettiklerine cevap aramaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Nurettin Sönmez , nam-ı diğer Bamsı Beyrek de Kuruluş Osman'da boy göstereceği iddia edildi. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

İşte tanıtıma damga vuran sözler!

"Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bamsı Beyrek de olacak

Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez artık başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde rol alacak.