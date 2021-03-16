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Medya Kuruluş Osman bu haftaki bölümü herkesi fena halde şaşırtacak!
Medya

Kuruluş Osman bu haftaki bölümü herkesi fena halde şaşırtacak!

ATV ekranlarında izleyicilerle Çarşamba akşamları buluşmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinin her hafta güçlü hikaye sunumuna bir yenisi daha ekleniyor. Burak Özçivit’in Osman Bey karakteri ile hem gönüllerde yer edindiği hem de yetenekleriyle etkilediği bir bölüm daha geliyor. Kuruluş Osman’ın 50. bölümünde yaşanacaklar ise sevenlerini bir hayli şaşırtacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 12:25:00 -
Kuruluş Osman bu haftaki bölümü herkesi fena halde şaşırtacak!

Reytinglerde geçen hafta Sadakatsiz’i de geride bırakarak tüm kategorilerde birincilik alan dizi, yeni bölümünde de aynı başarıyı tekrarlamak hedefinde. Kuruluş Osman’ın 50. bölümünde yaşanacaklarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. 

Kara Şaman Togay’ın, Malhun Hatun’u yaralayarak Osman Bey’e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye’den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos’un intikamını almak için yemin eder. Flatyos’un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay’la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt’ü koyar!

Osman bey herkesi şaşırtıyor

Osman Bey, Dündar Bey’in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay’ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay’ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

Bizans-Moğol ittifakı dengeleri nasıl değiştirecek?

Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay’ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye’den yeni birliklerle dönen Nikola’nın asıl planı ne? Noyan’ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey’i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey’in posta oturmak için planı ne? Togay’ın eline düşen Malhun Hatun’un akıbeti ne olacak? Cerkutay’ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?

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Yorumlar

ali

Zaten bu dizileri bu yüzden izlemiyorum...
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