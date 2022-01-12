Kuruluş Osman dizisini takip edenler yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni yıl sebebiyle dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı bugün!

Bozdağ Film'den yapılan açıklamada, "Son dönemde Türkiye'de ve dünyada yeniden yükselişe geçen korona vakaları setlerimizi de etkilemiş olup bazı oyuncularımızın testlerinin pozitif çıkması üzerine yaşanan bu durum nedeniyle Destan ve Kuruluş Osman dizilerimizin çekimlerinde gecikmeler yaşanmıştır. Oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu belirtir; Destan ve Kuruluş Osman'ı merakla bekleyen seyircilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz. Destan 18 Ocak Salı ve Kuruluş Osman 19 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ATV ekranında olacak" denildi.

12 Ocak Çarşamba akşamı ATV'de saat 20.00'de Çakallarla Dans filmi yayımlanacak. 22.20'de ise Aramızdaki Sözler isimli yabancı film ekranlarda olacak.