  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Atina’da memurlar ve işçiler hükümete karşı ayaklandı
Fahrettin Altun: Yeniden faaliyete geçiyor
İngilizlerden UEFA'ya skandal Şampiyonlar Ligi başvurusu!
TOGG bu sözlerle duyurdu! Dikkat dolandırılmayın
Medya Kuruluş Osman bitirdi! Fox'un Masumiyet'i hakkında karar verildi
Medya

Kuruluş Osman bitirdi! Fox'un Masumiyet'i hakkında karar verildi

Rezil dizileriyle bilinen FOX TV'de bir dizi için daha sona gelindiği konuşuluyor. Çarşamba günleri ekranlara gelen Masumiyet dizisi için final kararı alındığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:40:00 -
Kuruluş Osman bitirdi! Fox'un Masumiyet'i hakkında karar verildi

Reytinglerde bazen istediği sonuçları alamayan ve yurt dışından finanse ettiği dizilerin rezil sahnelerini topluma gösteren FOX TV beklentilerin altında kalmaya devam ediyor.

Gayrimeşru ilişkilerin olduğu Baraj, Sen Çal Kapımı ve Yasak Elma dizisini şiddet sahneleriyle Masumiyet dizisi takip ediyor.

Masumiyet dizisinin dün yayınlanan bölümü kritik bir önem taşıyordu. Yüksek maliyetli dizinin reyting sonucu kaderini belirleyecekti.

Kuruluş Osman gibi dev yapım karşısında, Masumiyet beklentiyi karşılamadı. Bu nedenle Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan dizinin 13. bölümde veda edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat’ta zorunlu karar! Türk yapımı müthiş sistem
Medya

Teşkilat’ta zorunlu karar! Türk yapımı müthiş sistem

TRT’nin zirve dizisi Teşkilat’ta bu bölümde Türk yapımı olan elektronik harp sistemi Koral sistemleri sınıra gönderiliyor.
ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı
Dünya

ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı

ABD'nin geliştirdiği F-35 savaş uçaklarında ortaya çıkan hatalar birçok ülkenin kafasını karıştırıyor. Bu yüzden Almanya, Fransa ve İspanya,..
Ölüm aylığı için yeni başvuranlar ikramiye alabilecek mi? Ölüm aylığı yeni bağlananlara ikramiye var mı?
Ekonomi

Ölüm aylığı için yeni başvuranlar ikramiye alabilecek mi? Ölüm aylığı yeni bağlananlara ikramiye var mı?

Bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltilmesinden sonra gözler bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağın çevr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay