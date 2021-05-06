Kuruluş Osman bitirdi! Fox'un Masumiyet'i hakkında karar verildi

Reytinglerde bazen istediği sonuçları alamayan ve yurt dışından finanse ettiği dizilerin rezil sahnelerini topluma gösteren FOX TV beklentilerin altında kalmaya devam ediyor.

Gayrimeşru ilişkilerin olduğu Baraj, Sen Çal Kapımı ve Yasak Elma dizisini şiddet sahneleriyle Masumiyet dizisi takip ediyor.

Masumiyet dizisinin dün yayınlanan bölümü kritik bir önem taşıyordu. Yüksek maliyetli dizinin reyting sonucu kaderini belirleyecekti.

Kuruluş Osman gibi dev yapım karşısında, Masumiyet beklentiyi karşılamadı. Bu nedenle Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan dizinin 13. bölümde veda edeceği öğrenildi.