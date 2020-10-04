Kuruluş Osman Aydoğdu’yu kim oynuyor?

Kuruluş Osman yeni sezona bomba isimlerle giriyor. Yeşilçam oyuncuları Cüneyt Arkın ve Tamer Yıldız’ın Kuruluş Osman’da yer alması diziye olan ilgili daha da artırdı. 7 Ekim Çarşamba günü ikinci sezona merhaba diyecek olan Kuruluş Osman’da yeni oyuncular da yer aldı. Buna göre, Aydoğdu karekterini canlandıracak olan Fatih Ayhan’ın kim olduğu da merak ediliyor. Kuruluş Osman’da Aydoğdu, Ertuğrul Bey’in oğlu Gündüz Bey’in ve Ayşe Hatun’un oğlu olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Peki Kuruluş Osman Aydoğdu kimdir? Kuruluş Osman’da Aydoğdu rolünü oynayan Fatih Ayhan nerelidir?

Fatih Ayhan kimdir?

Fatih Ayhan, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi alan Fatih Ayhan, televizyon ekranlarına 2006 yılında Kördüğüm dizisi ile çıktı. Fatih Ayhan’ın rol aldığı diğer diziler ise şunlar: Kötü Yol, Yalancı Bahar, Kalbim Seni Seçti, Kardelen, Nakş-ı Dil Sultan, Kanıt, Kavak Yelleri oldu. No:309 dizisi ile de izleyicinin karşısına çıkan Fatih Ayhan, bu dizide Doktor Ayhan rolünü canlandırdı.

Fatih Ayhan hangi dizilerde rol aldı?