Kuruluş Osman Ak Sakallılar'ın Lideri (Cüneyt Arkın) kimdir?

Başarılı yapım Kuruluş Osman'ın yeni sezonunu merakla bekleyen izleyicileri arama motorunda “Kuruluş Osman dizisindeki Aksakallıların başı kim?” sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte Aksakallılar ve liderleri hakkında merak edilen detaylar...

Aksakallılar Kimdir?

Ertuğrul Gazi'nin görüştüğü ve icazet aldığı bu gizli Türk istihbarat teşkilatı, kuruluşu Türklerin Orta Asya tarihine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Teşkilatın ismi tarihte ‘Ak sakallılar’ veya ‘Börü Budun’ olarak bilinmektedir.

Tarihte kurulan Türk devletleri zora düştüğü dönemlerde veya yıkılmak üzereyken daima bir çıkış yolu aramış ve bulmuştur. Türklerin görüş alma kurulu ve ‘İstihbarat teşkilatı’ diyebileceğimiz ‘Börü Budun’ gizli teşkilatının bu süreçlerde etkisi oldukça büyüktür.

Selçuklu ve Osmanlı devletleri döneminde varlığını sürdürmüştür. Ayrıca Kurt başlı sancak dünyanın en eski istihbarat ve haber alma teşkilatı olduğu düşünülen ‘Börü Budun’ için bir gelenek ve simge halini almıştır.

Kuruluş Osman Ak Sakallılar'ın Lideri kimdir?

Aksakallılar tıpkı Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul beye yaptığı yardımların bir benzerini Kuruluş Osman dizisinde ve tarihte Osman Bey’e yardım eden ve yeni oluşacak devletin temellerinin atılmasına yardımcı olan Aksakallıların oldukça önemli bir yere sahip oldukları biliniyor. İstihbaratın temellerini oluşturan bu teşkilatın başındaki kişi Kuruluş Osman dizisinde sevilen usta oyuncu Cüneyt Arkın ekranlara gelecek.

28. yeni bölümü 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 20.00'da ATV'de ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde çekilen dev prodüksiyonlu dizi Kuruluş Osman'da Yeşilçam'ın Usta Oyuncu Ak Sakallılar'ın Lideri'ni Cüneyt Arkın oynayacak.

Cüneyt Arkın kimdir?

Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937’de, Eskişehir’in merkezine bağlı Karaçay köyünde Halise Hanım ve Hacı Yakup Bey’in on üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailesi ona “Fahrettin Cüreklibatır” ismini verdi. Babası Hacı Yakup Bey, Kurtuluş Savaşı’na katılmıştı ve aslen Nogay’dı. Nogaylar, Astrahan yöresinde Nogayca konuşan Türk boylarıydı.

Cüneyt Arkın, Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Yurt içi ve yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edilen dizi Kuruluş Osman'a Aksakallıların reisi rolüyle dahil olan 82 yaşındaki Cüneyt Arkın'ı yeniden seyredecek.

Malkoçoğlu, 'Battal Gazi, 'Kara Murat gibi önemli tarihi kahramanları oynayan Cüneyt Arkın yıllar sonra yine bir tarih dizisinde ekranlara geliyor. Sevenleri tarafından oldukça ilgi gören haberin ardından Kuruluş Osman dizisinin başlayacağı gün adeta sayılmaya başlandı.

‘Kuruluş Osman' dizisiyle setlere dönen efsane oyuncu Cüneyt Arkın, sette yaşadıklarını sosyal medya takipçileriyle paylaştı:

Kuruluş Osman dizisinde Aksakallılar’ın reisi rolünde ekranlara gelecek usta oyuncu Cüneyt Arkın “Bu set hayallerimi aşıyor. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok efendi, saygılı. Herkes işini öyle iyi yapıyor ki çok güzel ilerliyor. Gözümün içine bakıyorlar, bir şey istiyor muyum diye” dedi.