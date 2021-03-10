Kuruluş Osman, Afrika'da yayına başlıyor

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden ‘Kuruluş Osman’, uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı.

‘Kuruluş Osman’ 32 ülkede yayında

‘Kuruluş Osman’ şimdi de Tunus’ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus’un en önemli kanalı Nessma TV’de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. ‘Kuruluş Osman’, Tunus’taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.

Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube’da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.