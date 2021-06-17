Kuruluş Osman 64. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı

İlgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi dün akşam yayınlanan 63. bölümü ile ATV’de ekranlara geldi.

Yeni bölümün ardından 64. Bölüm Sezon Finali Fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Osman beyden hamile olan Malhun Hatun’a bir suikast planı yapıldığı görülüyor. İzleyiciler Malhun Hatun'ın ölme ihtimalinin düşük olduğunu ancak böyle bir şeyin gerçekleşmesinin de beklenmedik bir ölüm olacağı görüşünde.

Öte yandan Osman bey Osmanlı Devleti’nin de temellerini atmak için harekete geçiyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...