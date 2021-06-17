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Gündem Kuruluş Osman 64. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı
Gündem

Kuruluş Osman 64. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 64. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Malhun Hatun'a bir suikast tertip edildiği görülüyor. Öte yandan Osmanlı devletinin de temelleri atılıyor. peki Malhun Hatun ölecek mi? Bu sorunun cevabı yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 12:02:00 - 2021-06-17 12:07:25

İlgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi dün akşam yayınlanan 63. bölümü ile  ATV’de ekranlara geldi.

Yeni bölümün ardından 64. Bölüm Sezon Finali Fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Osman beyden hamile olan Malhun Hatun’a bir suikast planı yapıldığı görülüyor. İzleyiciler Malhun Hatun'ın ölme ihtimalinin düşük olduğunu ancak böyle bir şeyin gerçekleşmesinin de beklenmedik bir ölüm olacağı görüşünde.

Öte yandan Osman bey Osmanlı Devleti’nin de temellerini atmak için harekete geçiyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...

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Yorumlar

k.c

beklenmedik ölümmü, ya sizin hicmi tarihi bilginiz yok... orhan gazinin anasi malhun hatun degilmi? alaaeddin pasanin anasi bala hatun degilmi?.. sirf ucuz numaralarla millet tiklasin ayaklarini birak akit....
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k.c

he malhun hatun ölecek...
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