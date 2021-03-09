  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı
Medya

Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 10 Mart Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin 49. yeni bölümünde neler yaşanacağı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 12:13:00 -

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman yeni bölümünde yaşanacaklarla ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ yeni bölümüne Osman Bey’in Türk obalarının beylerini topladığı toy ve burada yaşanan suikast girişimi damga vuracak. Kara Şaman Togay’ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt’te toplanacak toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

Malhun Hatun ve babası Umur Bey’in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik’in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay toya saldırı düzenler. Düzenlediği toyda böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey’e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay’ın peşine düşer.

Malhun hatun yaralanıyor

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey Bayhoca’nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay’ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

Osman Bey’in planı işe yarayacak mı?

Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik’in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey’in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey’in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mülayim

Malhun hatun rolünü oynayan bayan ve yazılan rol çok kötü. Milleti Malhun hatuna düşman ettiler. Sanki kötü bir karakter gibi itici ve fitneci gibi davranıyor. aşırı kibirli. bey kızıyım bey kızıyım bey kızıyım. hay senin bey babana yahu. Bey karısı olunca artık ayakları yere basmaz
  • Yanıtla
Gündem

"Meral Akşener'le aynı safta yer aldı, Şevket Kazan!"

Yeni Akit Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatının birinci yılında Şev..
Merhum Necmettin Erbakan'a dil uzatan Gültekin saldırıya uğradı
Gündem

Merhum Necmettin Erbakan'a dil uzatan Gültekin saldırıya uğradı

Halk TV'nin İstanbul Bakırköy'deki merkez binası önünde Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı. Gültekin geçtiğimiz günlerde Merhum N..
Ağrı'fa muhteşem keşif! Bu köyün taşı toprağı resmen altın
Yerel

Ağrı'fa muhteşem keşif! Bu köyün taşı toprağı resmen altın

Ağrı'nın Mollakara Köyü'nde iki noktada altın rezervi keşfedildi. Altının 2022 yılında çıkarılmaya başlanacağı ve bin kişinin istihdam edile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay