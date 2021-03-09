Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragman! Büyük çağrı yapıldı

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman yeni bölümünde yaşanacaklarla ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ yeni bölümüne Osman Bey’in Türk obalarının beylerini topladığı toy ve burada yaşanan suikast girişimi damga vuracak. Kara Şaman Togay’ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt’te toplanacak toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

Malhun Hatun ve babası Umur Bey’in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik’in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay toya saldırı düzenler. Düzenlediği toyda böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey’e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay’ın peşine düşer.

Malhun hatun yaralanıyor

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey Bayhoca’nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay’ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

Osman Bey’in planı işe yarayacak mı?

Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik’in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey’in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey’in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.