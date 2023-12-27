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Medya Kuruluş Osman 142. Bölüm 2.Fragmanı
Medya

Kuruluş Osman 142. Bölüm 2.Fragmanı

Yeniakit Publisher
2023-12-27 11:29:00 -

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 142.bölüm 2.fragmanında Osman Bey ile Karacelasun arasında savaş başlarken, Üstat Gera'nın gerçek kimliği gün yüzüne çıkar.

TV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 27 Aralık Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 142.bölümünde Osman Bey; Karacelasun’la çatışırken, Yakup Beyler ise Holofira’yı teyzesi Olivia’dan istemeye giderler.

BEYLER, KARACELASUN’A KARŞI!

Orhan, Alaeddin ve Mehmet Beyler; Karacelasun’a karşı var güçleriyle savaşırlar. Karacelasun’un üstünlüğü nasıl kırılacaktır?

ÜSTAT GERA İÇİN YOLUN SONU MU GELİYOR?

Osman Bey, takas meselesinde Yakup Bey’e kimin akıl verdiğini sorgular. Oklar, Ayhan Ağa’yı göstermektedir. Osman Bey’in içine düşen şüphe onu hakikate nasıl götürecektir? Üstat Gera’nın gerçek yüzü nasıl ortaya çıkacaktır?
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YAKUP BEY VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Yakup Bey, Mehmet’in düştüğü tuzağı büyük zayıflık olarak görmektedir. Bu zafiyetin bedelini nasıl ödetecektir?

OSMAN BEY’İN İNTİKAMI!

Osman Bey, şehitlerinin intikamını almak için Karacelasun’la karşı karşıya gelir. Osman Bey ve Karacelasun’un çarpışması nelere sebep olacaktır?

GONCA HATUN VE ALAEDDİN BEY YÜZLEŞİYOR!

Gonca Hatun ve Alaeddin Bey yüzleşir. Fakat Gonca, Alaeddin’in beklediği cevabı vermemiştir. Alaeddin ise Gonca’ya inanmaz. Alaeddin şimdi ne yapacaktır?

HOLOFİRA’NIN TEYZESİ OLIVIA GELİYOR!

Yakup Bey’ler Holofira’yı teyzesi Olivia’dan isterler. Holofira’nın rızası var mıdır? Olivia ve Holofira’nın cevabı ne olacaktır?

ORHAN BEY ŞİMDİ NE YAPACAK?

Mehmet’in Holofira’yı istemeye gittiğini öğrenen Orhan küplere biner. Orhan şimdi ne yapacaktır?

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