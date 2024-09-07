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Siyaset Kurultayda CHP’ye isyan etti! Fitne ateşi çıkışı! Mansur Yavaş’la oyuncak gibi oynadılar
Siyaset

Kurultayda CHP’ye isyan etti! Fitne ateşi çıkışı! Mansur Yavaş’la oyuncak gibi oynadılar

Yeniakit Publisher
2024-09-07 15:54:00 -

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kurultayda CHP’lilerin adeta oyuncağı oldu!..

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de yönetim üstünde adeta vesayet sahibi oldu. Önce Özgür Özel’i genel başkan yaptıran İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda parti içinde en büyük rakibi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da ekarte etmek için elinden geleni ardında koymuyor.

Bu doğrultuda, kurultayda Mansur Yavaş’a konuşma hakkı neredeyse hiç verilmedi. Partililere sitem eden Yavaş, az konuşmasına sinirlendiğini ortaya koydu.

Mansur Yavaş, CHP kurultayında partisine sitem etti:

Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'Siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz.

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