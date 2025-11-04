Kurultay şaibecilerine ağır bedel ödetilsin

Buğra Kardan İstanbul

Rüşvet skandallarına sahne olan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili ceza davasına bugün start veriliyor. Yolsuzluk zanlısı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 12 ismin oylamaya hile karıştırmakla yargılandığı davada ilk duruşmadan çıkacak karara odaklanıldı. Hukuk davasından yırtan İmamoğlu ve şürekâsının ceza kovuşturmasından da kurtulup kurtulmayacağı kafaları kurcalamaya başladı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Özgür Özel ve ekibinden gelen baskılara dayanamayarak defalarca erteleme, akabinde de reddetme mecburiyetinde kaldığı dava tartışıladursun Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin tavrı ise soru işaretlerine neden oldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN HAKKI YENDİ

12 ismin 1 ila 3 yıl hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın soruşturması titizlikle yürütülmüştü. 36 tanık dinlenirken 115 şüphelinin ifadesi, 51 ismin kurultay dönemine ait iletişim kayıtları talep edilmişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak anılmıştı. Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer’in dosyaları vekil olmaları nedeniyle ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. İmamoğlu’nun yanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ise yargılanmasına hükmedilmişti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Özel ve ekibinin dayatmalarına, yıldırmalarına aldırmaması, adil karar vermesi umudu güçlendi. Hukukçular da, “Hata yapanın yanına kâr kalmamalı” dediler.

YENİ DURUM DOĞAR

Akit’e konuşan Avukat Nuray Baynazoğlu, şunları söyledi: “CHP’nin tartışmalı kurultayıyla ilgili ceza davasında mahkemenin delillere dayanarak karar vermesi gerekir. Dayatmalara kulak tıkaması şart. CHP’nin kurultayına hile karıştıranlara yaptırım uygulanmalı. Yanlış yapanlara fatura çıkarılmalı. Burada algı yönetimi yapılıyor. Siyasi yasağın tek İmamoğlu’nu ilgilendirdiği inancı yayılmaya çalışılıyor. Siyasi yasak İmamoğlu’na has bir durum değil. Bunun dışında ceza davasının yeni bir fotoğraf doğuracağı da bilinmeli. Bir defa Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı istinafta. İstinafa ceza davasından çıkacak karar sunulabilir. CHP, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla bayram ediyor, yargılama etabının tamama erdiği kanısına kapılıyor ama yanılıyor. Yine aynı hükümle yeni bir hukuk davası açmak imkân dahilinde. Ceza ve hukuk mahkemesi ayrıdır. Farklı karar vermesi muhtemeldir. Mahkemenin ne karar alacağı bilinmiyor. Ama ceza kararıyla yeni bir tablo belireceği muhakkak. Top yine hukuk mahkemesinde olacak. Belki yeni dava açılacak. İlgili mahkeme de ‘derdestlik’ kavramına sarılarak, ‘Zaten dava görülmüş’ iddiasına dayanarak ret kararı veremeyecek.”

MUTLAK BUTLANDAN KAÇAMAZLAR

Eski CHP’li Avukat Mehmet Yıldırım da şunları dile getirdi: “Rüşvetin gölgelediği kurultaya bir de ceza mahkemesi bakacak. İmamoğlu dahil 12 isim oylamaya hile karıştırmaktan yargılanacak. Bu 12 isim için 1 ila 3 yıl hapis ve siyasi yasak cezası talep ediliyor. Siyasi Partiler Kanunu açıktır. Her şey bellidir. İddianamede eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’ın ve diğer tanıkların itirafları delegelerin iradelerinin parayla satın alındığına işaret edilmektedir. Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği kurultaya şaibe karıştığı tutanak beyanlarıyla sübut bulmaktadır. Burada deliller gözetilerek şüpheliler hakkında eylemin birden çok olmasından ötürü üst sınırdan ceza verilmesi gerekmektedir. Zanlılara hapis ve siyasi yasak yaptırımı uygulanması lâzımdır. Rüşvet alan delegelerin açıklamaları adliye koridorlarında, ekranlarda yankılanmıştır. CHP yönetimi ise delilleri çürütmeye dönük savunmada bulunmamıştır. Tıpkı yolsuzluk ve casusluk soruşturmasında kullanılan Goebbels taktiğiyle ilerlenmiştir. Yalanları yineleyerek toplumu ikna etmeye girişilmiştir. Mahkeme, bu kadar delili görmezden gelemez. Ceza mahkemesinden çıkacak karar hukuk davasını da biçimlendirecektir. Delegelerin iradelerinin sakatlanmasının kesinleşmesi, siyasi yasak kararının çıkmasıyla yeni bir hukuk yolu açılacaktır. Mutlak butlan kararı alınması kaçınılmazlaşacaktır. Bundan Özel de kurtulamayacak. Zaten ekibi için tehlike çanları çalmaya başladı.”

