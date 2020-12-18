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Ekonomi Kurulan-kapanan şirketler (2)
Ekonomi

Kurulan-kapanan şirketler (2)

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı kasımda 8 bin 782 oldu - Bu dönemde 1024 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:19:34 -
Kurulan-kapanan şirketler (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de kasım ayında 8 bin 782 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,51, kooperatif sayısı yüzde 28,93 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,58 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 22,05, kooperatif sayısı yüzde 95,71 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,27 düştü.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,13, kooperatif sayısı yüzde 10,78 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,13 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,02, kooperatif sayısı yüzde 95,59 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,82 geriledi.

- Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,59'u İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 84,26'sını limited şirket, yüzde 14,44'ünü anonim şirket, yüzde 1,29'unu kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,59'u İstanbul'da, yüzde 9,21'i Ankara'da, yüzde 6,23'ü İzmir'de kuruldu. Kasımda Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 198'i ticaret, 1351'i imalat ve 968'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1001'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 710'u inşaat, 232'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerden 315'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 118'inin imalat, 111'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 551'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 208'inin inşaat, 156'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kasımda 113 kooperatif kuruldu. Bunların 50'si konut yapı, 39'u işletme kooperatifi, 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1024 yabancı ortak sermayeli şirketten 483'ü Türkiye, 80'i İran, 42'si Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 108'inin anonim, 916'sının limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

(Bitti)

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