Kurulan-kapanan şirketler (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de ağustos ayında 9 bin 496 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,33, kooperatif sayısı yüzde 25, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,2 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17,54, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,21 azalırken, kooperatif sayısında yüzde 611,11 artış kaydedildi.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 76,42, kooperatif sayısı yüzde 61,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 93,58 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 28,6, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,58, kooperatif sayısında ise yüzde 39,13 artış gerçekleşti.

- Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,17'si İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 496 şirket ve kooperatifin yüzde 85,19'unu limited şirket, yüzde 13,26'sını anonim şirket, yüzde 1,52'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,17'si İstanbul'da, yüzde 9,81'i Ankara'da, yüzde 6,60'ı İzmir'de kuruldu. Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 337'si ticaret, 1390'ı imalat ve 1188'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1080'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 776'sı inşaat, 267'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerden 396'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 240'ının inşaat, 166'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 420'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 161'inin inşaat, 132'sinin ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ağustosta 144 kooperatif kurulurken bunların 71'i konut yapı, 25'i işletme, 15'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1037 yabancı ortak sermayeli şirketten 64'ü İran, 38'i Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 104'ünün anonim, 933'ünün limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

(Bitti)