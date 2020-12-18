  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kurulan-kapanan şirketler (1)
Ekonomi

Kurulan-kapanan şirketler (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:10:32 -
Kurulan-kapanan şirketler (1)

ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 15,51 azalarak 8 bin 669'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 22,05 düşerek 983 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime göre yüzde 15,51 azalarak 8 bin 669, kapanan şirket sayısı da yüzde 22,05 gerileyerek 983 oldu. Ekimde kapanan şirket sayısı, 1261 olarak kayıtlara geçmişti.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 5,02 azaldı.

Kurulan şirket sayısı, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,75 artarak 92 bin 841, kapanan şirket sayısı yüzde 11 artışla 12 bin 206 oldu.

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milyonlar bekliyor! Asgari ücret için rakam verdi
Ekonomi

Milyonlar bekliyor! Asgari ücret için rakam verdi

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı 22 Aralık Salı günü yapılacak toplantının ardından belli olacak. Ekonomi muhabiri Özkan..
Müslümanlar da tepki göstermişti! Hristiyan din adamlarından protesto
Sağlık

Müslümanlar da tepki göstermişti! Hristiyan din adamlarından protesto

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlar..
Almanya'dan büyük alçaklık! Türkiye düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı
Gündem

Almanya'dan büyük alçaklık! Türkiye düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı

Alman devlet televizyonu ZDF skandal bir belgesel yayınladı. Milyonlarca izleyicisine terör örgütü PKK propagandası yapan kanal, Almanya'da ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay