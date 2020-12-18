Kurulan-kapanan şirketler (1)

ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 15,51 azalarak 8 bin 669'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 22,05 düşerek 983 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime göre yüzde 15,51 azalarak 8 bin 669, kapanan şirket sayısı da yüzde 22,05 gerileyerek 983 oldu. Ekimde kapanan şirket sayısı, 1261 olarak kayıtlara geçmişti.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 5,02 azaldı.

Kurulan şirket sayısı, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,75 artarak 92 bin 841, kapanan şirket sayısı yüzde 11 artışla 12 bin 206 oldu.

(Sürecek)