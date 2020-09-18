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Ekonomi Kurulan-kapanan şirketler (1)
Ekonomi

Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8,33 azalarak 9 bin 352, kapanan şirket sayısı yüzde 17,54 azalarak 1241 oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:08:36 -
Kurulan-kapanan şirketler (1)

ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8,33 azalarak 9 bin 352 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17,54'lük düşüşle 1241 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı temmuza göre yüzde 8,33 azalarak 10 bin 202'den 9 bin 352'ye geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 17,54 azaldı ve 1241 oldu. Temmuz ayında kapanan şirket sayısı 1505 olmuştu.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 76,42, kapanan şirket sayısı ise yüzde 28,6 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,65 artarak 63 bin 309, kapanan şirket sayısı da yüzde 11,78 artarak 8 bin 492 oldu.

(Sürecek)

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