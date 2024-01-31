Kuru yük gemisi köprüye çarptı!

Arjantin’de dev yük gemisi, köprüye çarparak kaza yaptı. Yaşanan kazanın ardından gemi trafiği askıya alındı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i Entre Rios eyaletine bağlayan Zarate–Brazo Largo köprüsünün olduğu bölgede gemi kazası meydana geldi. Gemi köprüye çarptı.

Kazanın ardından nehirde gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

KÖPRÜ HAKKINDA

Arjantin'de Paraná Nehri'ni (Paraná Guazú ve Paraná de las Palmas) Zárate, Buenos Aires Eyaleti ve Brazo Largo, Entre Ríos Eyaleti şehirleri arasında geçen iki kablolu karayolu ve demiryolu köprüsüdür.

Köprülerin asma uzunluğu 550 m (1.804 ft), ana açıklığı ise 330 m'dir (1.083 ft). Direkleri 110 m (361 ft) yüksekliğinde ve güverte derinliği 2,6 m'dir (8,5 ft). İtalyan mühendis Fabrizio de Miranda'nın tasarımına göre 1972-1977 yılları arasında inşa edilmiş ve 1998 yılında yenilenmiştir.

Zárate-Brazo Largo, Buenos Aires'in kuzeyini Arjantin Mezopotamya'sının güney kısmına ve ayrıca Arjantin'i Uruguay ve Brezilya'ya bağlar. Yol bağlantısı dört şeritlidir. Ana açıklık, çok büyük gemilerin geçişine izin veren Paraná'nın su seviyesinin 50 m (164 ft) üzerindedir.

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Parana de las Palmas üzerindeki köprüye "Bartolomé Mitre", Parana Guazú üzerindeki köprüye ise "Justo José de Urquiza" adı verilir.