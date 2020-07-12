Kuru üzüm, yıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılmasının yanında sindirim hastalıkları başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa şifa oluyor. Uzmanlar, kuru üzümün vücuttaki toksinleri atmada da etkili olduğunu vurguluyor. Ansiteptik madde içeren kuru üzüm, kaynatılıp tüketildiğinde mide ve bağırsak sağlığına da birebir geliyor. İşte kuru üzümün inanılmaz faydaları...

- Kalp ve damar hastalıkları yaşanma riskini azaltır.

- Hücrelerin mutasyona uğramasını önler, kanser hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

- Kaynatılıp suyu tüketildiğinde mide ve bağırsaklardaki toksinleri temizler. Yapılan birçok araştırma kuru üzüm suyunun karaciğeri toksinlerden arındırdığını göstermiştir.

- Çok güçlü bir antioksidan olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirerek çeşitli hastalıklara karşı vücuda kalkan olur.

- Kandaki nitrik miktarını yükselterek kan katılaşmasını önler.

- Bağırsak florasını dengeler; ishal ve kabızlık gibi sindirim problemlerinin yaşanmasını önler.

- Bakır ve magnezyum bakımından da zengin olmasıyla birlikte kemiklerin daha hızlı ve daha sağlıklı gelişmesine yardımcı olur.

- Üst solunum yolları hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

- Ağız ve diş sağlığına faydalıdır.

- Uzun süreli tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.

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