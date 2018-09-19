0553 313 94 23

Kuru üzümlü tarçınlı kurabiye nasıl yapılır?

Kuru üzümlü tarçınlı kurabiye yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir? İşte kuru üzümlü tarçınlı kurabiye için yapmanız gerekenler...

19 Eylül 2018 Çarşamba 22:54
Kuru üzümlü tarçınlı kurabiye nasıl yapılır?

MALZEMELER

50 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

3,5 yemek kaşığı esmer şeker

1 adet yumurta

1/2 paket kabartma tozu

75 gram un

1/2 su bardağı kuru üzüm

1/2 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI:

Fırını 165 dereceye ayarlayalım.

Tereyağı ve esmer şekeri mikser yardımıyla çırpalım ve kabartalım.

Başka bir kasenin içine kuru malzemelerin hepsini eleyelim.

Tereyağı ve şekeri çırptığımız kaba yumurtayı ekleyip 1-2 dakika daha çırpalım.

Un ve diğer malzemeleri tereyağlı karışıma ekleyelim.

Spatula yardımıyla bütün malzemeyi toparlayıp ve kuru üzümü katalım.

Bütün malzeme birbirine karışınca yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yuvarlak şekiller vererek dizelim.

Fırında 5-6 dakika pişirelim.

Hafif soğuduktan sonra  kurabiyemizi servis edelim.

Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 22:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li papaz casus Brunson'u ziyaret edenlerin kim olduğu ortaya çıktı! Onlar da 'papaz'mış
    1. ABD'li papaz casus Brunson'u ziyaret..
    2. FETÖ'nün sözde muhasebe imamına..
    3. Kuru üzümlü tarçınlı kurabiye nasıl..
    4. Ronaldo gözyaşlarına boğuldu!
    5. Kararname yayınlandı! Ağır ceza..
    6. Mantardan kutu nasıl yapılır?
    7. Tahinli soğan salatası tarifi
    8. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ittifak..
    9. Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye mesaj..
    10. Saç diplerindeki hastalıklardan defne..
    11. Azerbaycanlı iş adamına saldırı!..
    12. Turizm cennetinde yangın! Çok sayıda..
    13. Saç mezoterapisi nedir?
    14. Avrupa Birliği Amazon'a inceleme..
    15. "Soçi'de büyük bir felaket önlendi"
    16. Afrikalı göçmenlere köle demişti! Özür..
    17. Rusya sorununun çözülmesi için çağrı..
    18. Panik atağı nasıl gerçekleşir?
    19. Irak'ta Türkmenler seçime hazırlanıyor!
    20. Bel fıtığı için tedavisi için gitti,..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk