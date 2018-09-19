Kuru üzümlü tarçınlı kurabiye nasıl yapılır?
Kuru üzümlü tarçınlı kurabiye yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir? İşte kuru üzümlü tarçınlı kurabiye için yapmanız gerekenler...19 Eylül 2018 Çarşamba 22:54
MALZEMELER
50 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
3,5 yemek kaşığı esmer şeker
1 adet yumurta
1/2 paket kabartma tozu
75 gram un
1/2 su bardağı kuru üzüm
1/2 çay kaşığı tarçın
YAPILIŞI:
Fırını 165 dereceye ayarlayalım.
Tereyağı ve esmer şekeri mikser yardımıyla çırpalım ve kabartalım.
Başka bir kasenin içine kuru malzemelerin hepsini eleyelim.
Tereyağı ve şekeri çırptığımız kaba yumurtayı ekleyip 1-2 dakika daha çırpalım.
Un ve diğer malzemeleri tereyağlı karışıma ekleyelim.
Spatula yardımıyla bütün malzemeyi toparlayıp ve kuru üzümü katalım.
Bütün malzeme birbirine karışınca yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yuvarlak şekiller vererek dizelim.
Fırında 5-6 dakika pişirelim.
Hafif soğuduktan sonra kurabiyemizi servis edelim.
Afiyet olsun.
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