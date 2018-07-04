Kuru soğan bu kez fiyatıyla gözleri yaşarttı Yüzde 82’lik artışla enflasyonu patlattı

Kuru soğandaki fiyat artışı tarihe geçti. Haziran ayında yüzde 82.53 fiyatı artan kuru soğanın yanına yaklaşmak mümkün olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış kaydedildi. Haziranda ana harcama grupları itibarıyla düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu.

SOĞAN ZAM ŞAMPİYONU

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 18,91 ile ev eşyası, yüzde 18,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,79 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 13,30 ile lokanta ve oteller izledi. Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu. Kuru soğanı, yüzde 63,34 ile patates, yüzde 57,72 ile havuç izledi.

FİYATLARIN EN FAZLA ARTTIĞI İLLER

Türkiye’de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 17,38 ile “Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye” oldu. En düşük fiyat artışı ise yüzde 13,99 ile “Balıkesir, Çanakkale” bölgesinde gerçekleşti.