THY - İmaj
0553 313 94 23

Kuru soğan bu kez fiyatıyla gözleri yaşarttı Yüzde 82’lik artışla enflasyonu patlattı

Enflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39’a yükseldi. Geçen ay en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:03
Kuru soğan bu kez fiyatıyla gözleri yaşarttı Yüzde 82’lik artışla enflasyonu patlattı

Kuru soğandaki fiyat artışı tarihe geçti. Haziran ayında yüzde 82.53 fiyatı artan kuru soğanın yanına yaklaşmak mümkün olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış kaydedildi. Haziranda ana harcama grupları itibarıyla düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu.

SOĞAN ZAM ŞAMPİYONU

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 18,91 ile ev eşyası, yüzde 18,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,79 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 13,30 ile lokanta ve oteller izledi. Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu. Kuru soğanı, yüzde 63,34 ile patates, yüzde 57,72 ile havuç izledi.

FİYATLARIN EN FAZLA ARTTIĞI İLLER

Türkiye’de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 17,38 ile “Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye” oldu. En düşük fiyat artışı ise yüzde 13,99 ile “Balıkesir, Çanakkale” bölgesinde gerçekleşti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:03
  1. Osmaniye
  2. Kahramanmaraş
  3. Hatay
  4. Çanakkale
  5. Balıkesir
  6. kuru soğan
  7. Enflasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Kişisel bilgileriniz...
    1. Akıllı telefon kullananlar dikkat!..
    2. Laçin çırpındıkça battı! Medine'den..
    3. Kuru soğan bu kez fiyatıyla gözleri..
    4. YSK Başkanı'ndan flaş açıklama: Saat..
    5. CHP'yi rezil eden sisteme 80 bin TL..
    6. Kimler bakan olacak? İşte adı geçen..
    7. Trump, NATO ülkelerine fırça çekti!
    8. 13 yaşında korkunç olaya şahit oldu:..
    9. 'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam..
    10. Eylül Yağlıkara Cinayetinde flaş..
    11. İntihar denilmişti! Kardeşinden..
    12. Çocuk kaçıran çete üyeleri linç edildi!
    13. Hendek terörü sırasında polise bomba..
    14. Kılıçdaroğlu şokta! Ve ilk hamleyi..
    15. İşte yeni kabinenin şifresi! Bir ilk..
    16. Evde esmer şeker nasıl yapılır?
    17. Terörist askerleri Türk bayrağı..
    18. TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe
    19. Kılıçdaroğlu bilimsel vaka oldu
    20. FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!
    Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?