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Kültür - Sanat 'Kuru Otlar Üstüne' Türkiye'nin Oscar adayı oldu
Kültür - Sanat

'Kuru Otlar Üstüne' Türkiye'nin Oscar adayı oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-09 11:20:00 -
'Kuru Otlar Üstüne' Türkiye'nin Oscar adayı oldu

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da Altın Palmiye için yarışan ve oyuncu Merve Dizdar'a ödül kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" filmi, "En İyi Uluslararası Film" dalında Türkiye'yi temsil edecek.

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da Altın Palmiye için yarışan ve oyuncu Merve Dizdar'a ödül kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" filmi, "En İyi Uluslararası Film" dalında Türkiye'yi temsil edecek.

Usta Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Türkiye'nin 96'ıncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul tarafından "En İyi Uluslararası Film" dalında Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği'ne başvuran 7 filmin değerlendirildiği toplantıda, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmi Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlendi.

ABD'de düzenlenecek ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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