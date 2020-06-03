Kuru öksürükten kabızlığa kadar birçok rahatsızlığa birebir!

Defnegiller familyasının 'Laurus' cinsini oluşturan ve mucizevi bitki olarak bilinen defne yaprağı, cilt sağlığına sağladığı inanılmaz faydaları ile bilinmesinin yanı sıra birçok hastalığa da birebir gelmektedir. Çok güçlü bir antienflamatuar etkisi bulunan defne yaprağı aynı zamanda antioksidan, analjezik ve antikonvulsant özelliklere de sahiptir. Akdeniz iklimine özgü yetişen bir bitki olan defne yaprağı, alternatif tıpta da kullanılmaktadır. Peki uzmanlar tarafından tavsiye edilen defne yaprağının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Defne yaprağının mucizevi faydaları

- Cilt sağlığına inanılmaz faydaları ile bilinen defne yaprağı saç köklerini besler, saçtaki kepeklerin kısa sürede bitmesini sağlar.

- Mide ekşimesi ve mide yanması gibi mide rahatsızlıklarının yaşanmasını engeller.

- Yüksek antioksidan özelliği ile birlikte bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.

- Defne yaprağı, üst solunum yolları hastalıklarına birebir gelmektedir. Yüksek analjezik özelliği bulunan defne yaprağı boğaz enfeksiyonuna neden olan hücreleri azaltır, balgam söktürücü etkisi vardır ve boğazları temizler.

- Defne yaprağı, böbrek sağlığına iyi gelir. Özellikle böbrek taşlarının düşürülmesinde oldukça etkilidir.

- Glukoz ve kolesterol seviyelerini düşürmede oldukça etkilidir. Yapılan birçok araştırma defne yaprağının kalp ve damar hastalıklarına birebir geldiğini göstermiştir.