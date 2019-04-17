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Seçim 2019 Sayfası

Kuru meyve sektörü 3 milyar dolar ihracat hedefine kilitlendi

Türk kuru meyve sektörü, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatında yaşanan sorunların aşılması ve son yıllarda 1,4 milyar dolar seviyelerini aşamayan ihracatın sürdürülebilir bir şekilde arttırılması için 5.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:27
Kuru meyve sektörü 3 milyar dolar ihracat hedefine kilitlendi

Türk kuru meyve sektörü, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatında yaşanan sorunların aşılması ve son yıllarda 1,4 milyar dolar seviyelerini aşamayan ihracatın sürdürülebilir bir şekilde arttırılması için 5. Kuru Meyve Çalıştayında bir araya geldi. Kuru meyve sektörü 2023 ihracat hedefleri için stratejilerini belirledi.



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Çalıştay’a kuru meyve ihracatçılarının yanı sıra Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından yetkililer, Üniversite, Araştırma Enstitüleri, Ticaret Borsaları ve Ziraat Odaları temsilcileri katıldı. Sektörün tüm paydaşları sorunların çözümü için 2 gün boyunca mesai yaptı.


Tarım Yazarı - Gazeteci İsmail Uğural’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumlarda Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru Kayısı, Kurum İncir ve diğer kuru ürünler ayrı ayrı ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, sektörel ihracatın son 5 yıldır 1.3-1.4 milyar dolar düzeylerinde tıkandığını, ihracat miktarının ise 500 bin ton seviyelerinde seyrettiğini ifade etti.


Türkiye’nin ihracat potansiyelinin bu rakamların çok üzerinde olduğunun altını çizen Celep, “mevcut potansiyelimizi ihracatımıza en etkili şekilde yansıtabilmek için üretici, tüccar, ihracatçı ve kamu temsilcilerinden oluşan sektör paydaşları olarak burada olduğu gibi her daim bir arada olmalı, kısa-orta-uzun vadeli stratejilerimizi hep birlikte belirlemeli ve gerektiğinde gözden geçirmeliyiz. Çalıştayımızda, sektörel gündem ve sorunlarımızı hep birlikte tekrar değerlendirip, Kıymetli Bakanlıklarımızdan da katkılarını ve çözüm yollarını bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.


Diğer taraftan, UR-GE ve Turquality projeleriyle çok kıymetli prestij ürünlerimizin yurtdışında tanıtım faaliyetlerine devam edileceği bilgisini verdi.



Ortak Eylem Komisyonu çalışmalarına başlayacak


Konuşmasında geçtiğimiz aylarda kurulmasına karar verilen “Ortak Eylem Komisyonu” hakkında bilgi veren Celep, “Şubat ayında, Ankara’da Ticaret Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızı ziyaret etmiştik, ilgili iki Bakanlığımız, TİM ve Birliğimizin ortaklığı ile sorunlarımıza hızlı, yerinde ve zamanında çözüm bulmak amacıyla “Ortak Eylem Komisyonu” kurulmasına karar vermiştik. Komisyonumuz önümüzdeki dönemde faal olarak çalışmalarına başlayacak.” şeklinde konuştu.



İhracattan geri gelen mallar için düzenleme talebi


İhracattan geri gelen mallar konusunda sektörün taleplerini dile getiren Celep, bu konudaki önerilerinin Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı da gözden geçirilerek, sorunun vaka bazında ele alınması yerine, kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına ilişkin tüm kesimlerin mağduriyetini önleyecek şekilde mevzuat değişiklikleri ile somut adımların atılması ve konunun hızlıca karara bağlanması olduğunu dile getirdi.



Üzüm, incir, kayısı ve organik ürünler komisyonları çalışmalarına devam edilecek


Organik Ürünler Çalışma Komitesi Başkanı ve EKMMİB YK Başkan Yardımcı Mehmet Ali Işık, yeni dönemde komisyon çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını, tüm sektör paydaşlarına ulaşarak hep birlikte sorunların çözüme kavuşturulacağını, tüm dünyada her geçen gün artan tüketici bilinciyle sağlıklı gıdalara ve organik ürünlere talebin arttığını, bu çerçevede kuru meyvelerin ön plana çıktığını dile getirdi.



5. Kuru Meyve Çalıştayı’nda ürün oturumlarının yanı sıra akademisyenler farklı konularda sunumlar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Emre Kumral ve Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Bellikci Koyu tarafından “Sağlıklı Beslenmede Kuru Meyvelerin Önemi” konusunda bilimsel bilgileri dinleyicilere aktardı. Konuk Konuşmacı Ahmet Şerif İzgören ise katılımcılara takım çalışması konusunda bilgi verdi.



5. Kuru Meyve Çalıştayı’nda kuru meyve sektörüne bir ömür hizmet veren sektör duayenleri Efrahim Kohen, Haim Gabay ve Sezmen Alper ile sektöre gönüllü danışmanlık hizmeti vermekte olan akademisyenler Prof. Dr. Ahmet Altındişli ve Prof. Dr. Fatih Şen’e teşekkür plaketleri verildi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:27
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