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Ekonomi Kuru meyve ihracatının lideri Antep fıstığı oldu
Ekonomi

Kuru meyve ihracatının lideri Antep fıstığı oldu

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bölgenin yılın 7 ayında yaptığı 147 milyon 736 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatının 4’te 3’ünün Antep fıstığı ile kaysıdan sağlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:47:00 -
Kuru meyve ihracatının lideri Antep fıstığı oldu

Çıkmaz, Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen çeşitli meyvelerin dünyaya ihraç edilmesi konusundaki çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirtti. Kuru meyve ve mamullerinin öneminin salgında daha da anlaşıldığına dikkati çeken Çıkmaz, şunları kaydetti: “Bölgemizden bu yılın 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 43’lük artışla 147 milyon 736 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Bölgemizde en fazla ihracat 63 milyon 368 bin dolarla Antep fıstığından yapıldı. Antep fıstığındaki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116,8 arttı. Antep fıstığını 50 milyon 362 bin dolarla kuru kaysı ve 15 milyon 267 bin dolarla diğer meyveler takip etti. Bölgemiz bu süreçte kuru incirden 9 milyon dolar, leblebiden 1 milyon dolar kazandı. Yani bölge ihracatımızın yaklaşık 4’te 3’ünü Antep fıstığı ve kayısıdan sağlıyoruz.”

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