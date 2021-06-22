Kuru meyve ihracatında 848 milyon dolar gelir elde edildi

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda 19 Haziran itibarıyla 60 bin ton kuru incir, 184 bin ton üzüm ve 82 bin 500 ton kuru kayısı ihraç edildi.

Birliğin Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Celep, sektörde yıllık ihracatın 5 senedir 1,4 milyar dolar seviyesinde seyrettiğini hatırlattı.

Celep, "2019’da toplam kuru meyve ihracatı miktar bazında 485 bin ton, değerde 1 milyar 416 milyon dolar, 2020 yılında ise miktar bazında 477 bin ton, değer bazında 1 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğimiz, ülkemizin toplam kuru meyve ihracatının miktar bazında yüzde 75'ini, değer bazında ise yüzde 61'ini gerçekleştirdi. 2020-2021 sezonunda 19 Haziran itibarıyla 184 bin ton üzüm ihracatı karşılığında 356 milyon dolar gelir elde edildi. Kuru incir ihracatımız ise miktar bazında yüzde 7'lik, değer bazında yüzde 15'lik artışla olumlu bir tablo çizdi. 60 bin ton kuru incir ihracatından 217 milyon dolar kazandık. 82 bin 500 ton kuru kayısı ihracatı karşılığında ihracat gelirimizi yüzde 16 ivmeyle 275 milyon dolara taşıdık." dedi.