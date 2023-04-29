Kuru meyve ihracatı yüzde 15 artırıldı

Kuru meyve sektöründe ihracatta Türkiye lideri olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, hedef Pazar olarak belirlediği; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Malezya ve Endonezya’ya ihracatını artırmak için uzun yıllardır yaptığı çalışmaların meyvelerini topluyor.

Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı için ortaya koyduğu Uzak Pazarlar Stratejisine de uyumlu olan kuru meyve sektörünün hedef ülkeleri içinde ABD 126 milyon dolarlık ihracatla hedef ülkeler içinde lider olurken, Çin 32,7 milyon dolarlık Türk kuru meyveleri talebiyle ikinci sırada yer aldı. Japonya’ya yapılan kuru meyve ihracatı yüzde 15’lik artışla 24 milyon dolardan 28 milyon dolara çıktı. Brezilya 2021 yılında 15 milyon dolarlık Türk kuru meyvesi talep etmişken, 2022 yılında talebini yüzde 55 artırdı ve 23 milyon dolarlık Türk kuru meyvesi ithalatı yaptı.

Kuru meyveler sağlıklı gıdalar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar olarak tanımlanan kuru meyveleri Türk üreticisinin yüzlerce yıldır ürettiğini, ihracatçılar olarak kendilerinin de 110’den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru meyve sektörünün ihracat başarısında üreticiler, ihracatçılar, araştırma enstitüleri, üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki uyumun payının büyük olduğunu dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan genel kurulda konuşan Başkan Işık, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu olarak, Kuru İncir, Kuru Kayısı ve Kuru Üzüm için oluşturulan kurullar ve Teknik Komitelerin çalışmalarını sürdürdükleri bilgisini verdi. Işık, “Organik Ürünler Komitesi, Bilim ve Teknoloji Kurulu, Ekonomi ve Finans Kurulu, Tanıtım ve Pazarlama Kurullarını da yeni dönemde kurduk ve çalışmalara dahil ettik. Bu kurullarımızın çabaları ve ihracatçılarımızın aktif pazarlama çalışmalarıyla hedef pazarlarda başarıyı yakaladık. 100 bin üreticiyi bu kurullarda yaptığımız çalışmalarla yönetiyoruz. Kuru meyve sektöründeki başarının arkasında 35-40 yıldır devam eden sürdürülebilirlik eksenli çalışmalar yatıyor” şeklinde konuştu.

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Kuru üzümde TMO’nun alımı başarı getirdi

Kuru meyve sektörünün lider ihraç ürünü çekirdeksiz kuru üzümde Tarım ve Orman Bakanlığı’yla yaptıkları çalışmalar sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisi’nin stok alımı yaptığını bunun da fiyat istikrarı sağladığını ifade eden Işık, 2022 yılı kuru üzüm sezonu sonundaki yağışların bazı bölgelerde ürün kalitesini bozduğunu, TMO’nun stoğundaki ürünlerin kuru üzüm kalitesini yukarı çektiğini vurguladı.

Türkiye’nin 2022-23 sezonunda 250 bin ton kuru üzüm ihraç edeceği bilgisini paylaşan Işık, kuru üzümde pestisit sorunlarını çözerek 275-300 bin ton ihracat seviyesine çıkma hedefleri olduğunun altını çizdi. (İLKHA)