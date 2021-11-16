Kuru kuruya helalleşme olmaz Kılıçdaroğlu! Madımak mağdurları ne olacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video sonrası toplum tarafından birçok konu gündeme geldi.

İş Bankası hisselerinden vazgeçsin

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışı ele alındı. Kılıçdaroğlu'nun 'uyanıkça' bir helalleşme peşinde olduğunu söyleyen Karahansaoğlu, "Bir yandan kimseye bir şey verdiği yok, helalleşme talebinde bulunuyor. Halbuki helalleşecekse belki önce İş Bankası'ndaki hisselerinden vazgeçerek CHP olarak, bu zaten milletin parasıydı, biz bunun üzerine çöktük, o tarihte tek partiydi CHP, sonrasında çoklu sisteme geçilince artık bizden bu sermayenin alınması gerekir diyerek bir helalleşme içerisine girmesi gerekir." dedi.

Madımak olayı

Ardından 'Madımak' olayını hatırlatan Karahanoğlu, 33 masum insanın CHP'nin baskısıyla idam cezasına çarptırıldığını belirterek, "Madımak Oteli'nden dolayı şu an cezaevinde olan insanlar, CHP'liler yüzünden, adalet bakanı, CHP'li milletvekilleri yüzünden şu anda cezaevinde. Helalleşmek istiyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu ve bunda samimiyse buyursun desinki; Biz samimi olarak helalleşmek istiyoruz. Eski dönemde kırdığımız insanlar var diyor kendi cümlesi bu. Kırdığı insanlar değil bir de cezaevine sokturduğu insanlar var. Bu cezaevine soktuğu insanlara da yaptıkları numaraları itiraf ederek, sayın Bahçeli de onu söylüyor, itirafçı oldu diyor Kemal Kılıçdaroğlu için dolayısıyla bu konuda bir şeyler de vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme talebinde bulunması lazım. Yoksa hiçbir şey vermeden sandıkta bana oy verin diyerek helalleşme talebinde bulunursanız bu millet o kadar aptal değil." dedi.