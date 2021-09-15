Kuru incir sevenler dikkat! Tehlike çok büyük…

Kuru incirin bahçeden tüketime kadar geçirmiş olduğu işlem basamakları sırasıyla ilekleme, olgunlaşma, hasat, kurutma, sınıflandırma, fumigasyon, olası aflatoksinli incir ayıklama, yıkama, şekil verme, ambalajlama ve depolama olarak özetlenebilir.

İncir üretimi sırasında yeterli tedbirler alınmazsa kuru incirde renk kararması, ekşime, çatlama, böceklenme, küflenme ve mikotoksin oluşumu ve diğer mikrobiyolojik bozulmalar meydana gelebilir.

Son üründe yani kuru incirde rastlanan aflatoksin sorununun en önemli sebebi olarak ilekleme aşamasının doğru yapılıp yapılmadığı gösterilir. Benzer şekilde doğru hasat uygulaması ve işleme öncesi depolama süreçleri de aflatoksin bulaşmasında kritik noktalardır.

Kuru incirde en sık karşılaşılan problem...

Kuru incirlerde en sık karşılaşılan kalite problemi, bir mikotoksin olan aflatoksinin üründe bulunması olarak ön plana çıkmaktadır. Mikotoksinler, pek çok işlenmiş veya işlenmemiş gıdada bulunabilen, funguslar tarafından üretilen ve insan sağlığını tehdit eden toksik metabolitlerdir.

Yüksek şeker içeriği küfe neden oluyor

Kurutulmuş meyvelerin sahip oldukları yüksek şeker içeriği, hasat yöntemleri ve uygun olmayan şartlarda kurutulmaları veya depolanmaları aşamalarında küf gelişimine ve dolayısıyla aflatoksin kontaminasyonuna maruz kalma potansiyelleri oldukça yüksektir. Bu riskleri engellemek amacıyla ilekleme, hasat, kurutma, depolama, paketleme gibi tüm aşamalarda gerekli tedbirler alınmalı ve aflatoksin, okratoksin A gibi tehlikeler önlenmelidir.

İnciri beyazlatmak ve siyahlaşmayı gidermek için bu hileyi yapıyorlar

Bu tehlikelerin önlenmesi, incirin dezenfekte edilmesi ve kararan inciri beyazlatmak amacıyla geçmişte incire hidrojen peroksit uygulaması söz konusu olabilmekteydi. Lakin günümüzde sağlığa zararlı olduğu için bu uygulama yasak. Ancak bazı üreticiler incirdeki siyahlaşmayı gidermek, inciri beyazlatmak, albenisini artırmak amacıyla yasal olmayan bu uygulamayı hala yapabiliyor. Maddi değeri düşük olan esmer renkli incirleri beyazlatıp daha kaliteliymiş gibi gösterme çabası içerisinde oluyorlar.