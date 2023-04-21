Kuru incir mi yaş incir mi? Hangisinde vitamin daha fazla? Tahmini yapan uzmandan yeni açıklama! Kuru incirin faydaları

İncirdeki vitaminler hangileridir? Vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve olan incirin faydaları oldukça fazladır. Antioksidan zengini olan kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır. Uzmanlardan tüm ayrıntıları dinleyelim...

Taze incir, besin değeri açısından oldukça zengindir. Diğer besinlere oranla düşük kalorilidir. Bu yüzden diyet yapan kişiler inciri listelerine ekleyebilirler.

1 adet (65 gram) taze incirde şu vitamin ve mineraller yer alır:

Kalori: 48

Yağ: 0,2 gram

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karbonhidrat: 12,47 gram

Protein: 0,49 gram

Lif: 1,89 gram

Kalsiyum: 22,75 mg

Sodyum: 0,65 mg

Potasyum: 150 mg

Vitamin A: 92,3 iu

Vitamin C: 1,3 mg

Demir: 0,24

İncirin Vücuda Faydaları

Hücre yenilenmesine katkıda bulunur

İncirin içerdiği yüksek oranda vitamin ve mineraller sayesinde hücre yenilemesinde etkin bir görevi bulunmaktadır.

Vücudun günlük vitamin gereksinimleri için önemlidir

İncir, içerdiği bakır sayesinde vücutta metabolizma dengesi ve enerji üretiminde etkili olmaktadır. İçeriğindeki B6 vitamini ise diyet proteinlerinin parçalanmasına ve yeni proteinler oluşturulmasına yardımcı olmak için gerekli olan önemli bir vitamindir. Beyin sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

Kan basıncının dengelenmesinde rol alır

İncir, kandaki yağ seviyelerine ve kan basıncına etki ederek damar sağlığının iyileşmesinde rol oynamakta ve kalp hastalıkları riskinin azalmasına yardımcı olmaktadır.

Kilo kontrolüne yardımcıdır

Lif açısından zengin olan incir, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için atıştırmalık görevi görebilir. 2 veya 3 kuru incir, gün içinde uzun süre tok hissetmeye yardımcı olmaktadır. Son dönemlerde 1 kavanoz zeytinyağının içine kuru incir eklenerek yapılan kürler sıkça kullanılmaktadır. Bunun kilo vermeyi kolaylaştırıcı olduğu düşünülmektedir. Zeytinyağı da incir de faydalı besinlerdir ve doğru miktarlarda tüketildiğinde kilo vermeye yardımcıdır.

Bakterilere karşı vücudun korunmasında etkilidir

İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve lifler sayesinde vücudun düzenini bozan bakterilere karşı savaşarak sağlığınızı korumaktadır.

Kemik ve diş sağlığı için önemlidir

İncir, kemik ve diş sağlığını korumada ve etkin rol oynayan iki mineral olan kalsiyum ve magnezyum içermektedir. Yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığına iyi gelmektedir.

Kansere karşı etkili bir besindir

Luteolin, meyveler, sebzelerde bulunan bir flavonoiddir yani antioksidanlar ve antimikrobiyal ajanlar olan besin maddeleridir. İncirler luteolini destekleyerek, tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı olmaktadır.

Siğil oluşumunun engelleyebilir

İncir dallarının içerisinde bulunan sütün, siğillerin oluşumunu engelleme konusunda etkili olduğu bilinmektedir.

Menopozda meme kanserine karşı etkili

Meme kanserini önlemede lif bakımından zengin meyveler etkili olmaktadır. Bir porsiyon incir, kadınların günlük tüketmesi gerek 25 gram lifin 5 gramını sağlamaktadır. Lif, meme kanserine karşı savaşarak riski düşürmede etkilidir.

Antioksidan, vitamin ve mineral deposudur

Vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirerek, hastalıklara karşı direnç oluşmasını sağlayan incir, antioksidan açısında zengin bir meyvedir.

İnsülinin dengelenmesinde rol oynar

Lif yüklü bir besin olan incir, diyabet hastalarında insülin işlevine yardımcı olmaktadır.

Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır

Kandaki trigliserit düzeylerini düşürerek kalp sağlığını iyileştirmede katkıda bulunan incir, riskleri azaltarak serbest radikalleri temizlemektedir.

Vücudu temizler

Kanseri önlemeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidan çeşidi olan fenol, incirin içeriğinde de bulunmaktadır. Bu sayede vücudun temizlenmesinde önemli rol oynar.

Mideye iyi gelir

Kuru incir, zengin B6 vitamin kaynağı olduğundan vücuttaki kolesterol seviyesini koruyarak, gıdaların kolay sindirilmesini sağlamaktadır.

Cildi tazeler

İçeriğindeki B ve C vitamini sayesinde cildin yenilenmesinde ve sıkılığında önemli bir antioksidan etkiye sahiptir.

Sivilce sorununa iyi gelir

İncir bileşenlerindeki iltihap önleyiciler sayesinde sivilcelerin iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olmaktadır.

Saçı besler

İncir, saç krem ve maskelerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu da içeriğindeki E vitamininden kaynaklıdır. Saçlar için besleyici görevi gören E vitaminini, incirden almak mümkündür.

İncirin zararları var mıdır?

-Kabızlık için tercih edilen incir, bazı durumlarda ishal veya sindirim sorunlarına neden olmaktadır.

-İncir, doğal lateks içerdiğinden bazı kişilerin bu meyveye alerjisi olabilmektedir.

Taze (yaş) incir mi, kuru incir mi tüketilmeli?

2005 yılında yapılan araştırmalar kuru incirin daha yararlı olduğunu öne sürmektedir.

Kuru incir ya da taze incir seçimi, kişinin bulunduğu şartlara ve damak zevkine göre değişebilir. Aslında her ikisi de porsiyonda 1 adet geçmektedir, asıl arasındaki fark gramajdır. Kuru incir 1 adet (20g) 50 kaloridir, taze incirden daha fazla diyet lifi, sodyum, potasyum ve kalsiyum içermektedir. Taze incir, kuru incire göre daha fazla C vitamini, A vitamini ve beta-karoten barındırır. Kuru incir de taze incir de faydaları ile öne çıkan besinlerdendir. Son dönemlerde bebe inciri olarak da bilinen şekil verilmemiş kuru incir türü de sıkça tüketilmektedir.( Memorial)

İlginizi çekebilir→ Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!→ TIKLAYINIZ