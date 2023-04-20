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Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!

2023-04-20 22:26:03
Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!

Doğru ve düzenli beslenmenin önemine dair bilinç hem dünyada hem de Türkiye’de gün geçtikçe artıyor. Bu da insan vücudunun işleyişine olumlu etkileri bulunan gıdaların daha fazla gündeme gelmesini sağlıyor. “Süper besin” olarak adlandırılan chia tohumu da işte bu gıdalardan biri! Canan Karatay yediğimiz besinlerin önemli olduğunu üstüne basa basa duyuruyor. Sağlıklı beslenme ve diyet konusunda açıklamaları ile dikkat çeken ve zaman zaman tartışılan Prof. Dr. Canan Karatay, her gün mutlaka vücudunuza girmesi lazım diyerek o vitamini işaret etti. Her yaptığı açıklama ile gündem olan ve verdiği tariflerle adından söz ettiren Karatay'dan çok önemli açıklamaları peş peşe sıraladı. Yaptığı açıklamada herkes ne yaparsa yapsın kullansınlar dedi.

#1
Foto - Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!

chia tohumu son yıllarda yüksek besin değerleri ve vücuda katkılarıyla gündeme gelen chia tohumuna verilen bu adlandırma ise boşuna değil! Eski uygarlıklarda enerji sağlama, ilaç yapımı ve hayvanların dayanıklılığını artırma amaçlarıyla kullanılan bu kadim tohumun ilk izlerini milattan önce 3500’lü yıllara kadar sürmek mümkün! Canan karatayın tavsiyelerinden önce Peki, özellikle doymamış yağ asitleri bakımından zengin olmasıyla öne çıkan bu bitkiye dair daha fazlasını öğrenmeye ne dersiniz?

#2
Foto - Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!

Chia Tohumu Nedir? İnsan bedenine katkılarıyla yüzyıllardır pek çok toplumda değer gören chia tohumu, “salvia hispanica L.” olarak da biliniyor. Nanegiller familyasına ait chia bitkisinin tohumu olan chia tohumu siyah, beyaz ve gri renklerde olabiliyor. Omega 3 yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller, lifler ve protein açısından zengin içeriğiyle bu oval tohumlar, temiz ve kuru bir ortamda yıllarca dayanıklılığını koruyabiliyor. Chia bitkisinin tohumları, ağırlıklarından yaklaşık 12 kat daha fazla sıvı emebiliyor. Bu da chia tohumunu vegan beslenen ya da alerjik bir bünyeye sahip kişiler için tariflerde yumurta yerine kullanılabilecek ideal bir alternatif kılıyor. Bunun yanı sıra chia tohumları, içeceklere katılarak ya da kuru hallerini atıştırmalık barlarda kullanmak suretiyle de tüketilebiliyor. Aynı zamanda gluten de içermeyen chia tohumu, yüksek besin değeriyle hem çölyak hastaları hem de gluten hassasiyeti bulunan kişiler için oldukça uygun bir seçenek sunuyor.

#3
Foto - Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!

Chia Tohumu Nerede Yetişir? Chia bitkisinin tarih boyunca oldukça geniş bir coğrafyaya yayılarak hem sıcak hem de soğuk iklimlerde yetişmiş olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu bitki için en uygun coğrafi koşulları ılıman ekvatoral ikliminin görüldüğü bölgeler sağlıyor. Chia tohumunun dünya üzerinde ticari olarak yetiştirildiği ülkeler arasında başta Meksika olmak üzere Peru, Arjantin, Ekvador, Guatemala, Paraguay, Nikaragua, Bolivya ve Avustralya sayılıyor. Türkiye’de 2016 yılında Malatya’da chia yetiştiriciliği denenmiş olsa da uygun sıcaklık ve nem sağlanamadığından olumlu sonuç alınamadığı kaydediliyor. Chia bitkisinin, yetiştirildiği toprağa göre verimi artıp azalabiliyor. Yetiştiriciliği azot içeriği düşük, killi ve yumuşak topraklarda yapıldığında ise daha verimli sonuçlar alındığı aktarılıyor.

#4
Foto - Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!

Chia Tohumunun Besin Değerleri Nelerdir? Chia tohumunun 100 gramı 42.1 g karbonhidrat, 30.7 g yağ ve 16.5 g protein içermekte ve ortalama 486 kkal enerji vermektedir. Tohum, elzem yağ asitlerinden a-linolenik asidi (ALA, omega-3) yüksek miktarda içermektedir. Beraberinde kalsiyum, fosfor, potasyum, demir ve magnezyum içeriği yüksektir. Chia Ne İşe Yarar? Chia tohumu; Güney Amerika, Guatemala ve Güney Meksika'ya özgü, nane ailesinden çiçekli bir bitki türüdür. Kan kolesterolünü düzenlemesi, bağırsak fonksiyonlarını koruması, kabızlığı önlemesi, uzun süre tokluk hissi vererek zayıflamaya yardımcı olması, kalsiyum ihtiyacını karşılaması chia tohumunun faydalarındandır.

#5
Foto - Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!

Canan Karatay, Omega-3’ün her gün mutlaka yiyeceklerle ya da gıda olarak alınması gerektiğini vurguluyor. Omega-3’ün yaşlılığı önlediğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşlanmak için Omega-3’e “İyileştiren yağ” diyor. chia tohumu kullanın diyor.

#6
Foto - Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!

CANAN KARATAY’DAN OMEGA-3’ÜN FAYDALARI Cilt esnekliğini ve gerginliği korur, meme ve kolon kanserinden korur. kalp krizi, hipertansiyon ve felç hastalıklarını önlerler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ani ölümleri önler. Kilo almayı ve obeziteyi önler, kilo vermeyi kolaylaştırır. Diyabet hastalığını önler. Aspirin gibi kanı sulandırır. Aspirin gibi mide ve bağırsakta kanamaya neden olmazlar. Depresyon ve şizofreniyi önler. Ayrıca lohusa depresyonunu önler. kadınlarda görülen sıkıntıları önler.

#7
Foto - Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!

CİHA TOHUMUNDA OMEGA-3 VAR! PEKİ, HANGİ BESİNLERDE OMEGA-3 VAR? Omega-3 yağ asitleri ağırlıklı olarak deniz ürünlerinde bulunur. En çok chia tohumunda bulunduğu öne sürülüyor. Bunların haricinde bazı sebzelerde de bulunuyor. Örneğin; somon, sardalya gibi yağlı tuzlu su balıkları, fındık, kırmızı et, yumurta ve soyada bol miktarda bulunabilir.

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