Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!

Chia Tohumu Nedir? İnsan bedenine katkılarıyla yüzyıllardır pek çok toplumda değer gören chia tohumu, “salvia hispanica L.” olarak da biliniyor. Nanegiller familyasına ait chia bitkisinin tohumu olan chia tohumu siyah, beyaz ve gri renklerde olabiliyor. Omega 3 yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller, lifler ve protein açısından zengin içeriğiyle bu oval tohumlar, temiz ve kuru bir ortamda yıllarca dayanıklılığını koruyabiliyor. Chia bitkisinin tohumları, ağırlıklarından yaklaşık 12 kat daha fazla sıvı emebiliyor. Bu da chia tohumunu vegan beslenen ya da alerjik bir bünyeye sahip kişiler için tariflerde yumurta yerine kullanılabilecek ideal bir alternatif kılıyor. Bunun yanı sıra chia tohumları, içeceklere katılarak ya da kuru hallerini atıştırmalık barlarda kullanmak suretiyle de tüketilebiliyor. Aynı zamanda gluten de içermeyen chia tohumu, yüksek besin değeriyle hem çölyak hastaları hem de gluten hassasiyeti bulunan kişiler için oldukça uygun bir seçenek sunuyor.