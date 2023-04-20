2023-04-20 22:26:03 Chia tohumu nasıl tüketilmelidir? Canan Karatay ısrarla tavsiye etti, söyledi: Gündem oldu! Önemli açıklamalar!
Doğru ve düzenli beslenmenin önemine dair bilinç hem dünyada hem de Türkiye’de gün geçtikçe artıyor. Bu da insan vücudunun işleyişine olumlu etkileri bulunan gıdaların daha fazla gündeme gelmesini sağlıyor. “Süper besin” olarak adlandırılan chia tohumu da işte bu gıdalardan biri! Canan Karatay yediğimiz besinlerin önemli olduğunu üstüne basa basa duyuruyor. Sağlıklı beslenme ve diyet konusunda açıklamaları ile dikkat çeken ve zaman zaman tartışılan Prof. Dr. Canan Karatay, her gün mutlaka vücudunuza girmesi lazım diyerek o vitamini işaret etti. Her yaptığı açıklama ile gündem olan ve verdiği tariflerle adından söz ettiren Karatay'dan çok önemli açıklamaları peş peşe sıraladı. Yaptığı açıklamada herkes ne yaparsa yapsın kullansınlar dedi.