Kuru incir ihracatında rekor

Türkiye 2022/23 sezonunda 73 bin 388 ton kuru incir ihraç ederken miktar bazında tarihinin en yüksek kuru incir ihracat rakamına ulaştı.

Kuru incir ihracatçıları 2022/23 sezonunda 109 ülkeye kuru incir ihraç ederek Türkiye’ye 260 milyon dolar döviz kazandırmayı başardı.

Kuru incir ihracatındaki döviz getiri performansının, 2018 yılındaki 278 milyon dolarlık kuru incir ihracatından sonra en çok döviz kazandıran ikinci sezon olarak tarihteki yerini aldığını dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bir sezonu geride bıraktıklarını, 2023/24 sezonuna da umutlu bir giriş yaptıklarını kaydetti.

Kuru incirin Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olduğuna işaret eden Işık, "Kuru incirde doğa koşullarından dolayı oluşabilen mikotoksinlerin önlenmesi için kuru incirleri tek tek kontrol ederek ihraç partilerini hazırlıyoruz. Kuru İncir Kurulu çalışmalarımız kapsamında, Kalite ve Gıda Güvenliğini arttırmaya yönelik Birliğimizce yaptırılan Ekşilik Böceği Çekici Yem Tuzağı, İlek Filesi, Kurutma Kereveti ve Hasat Filelerini Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinasyonunda kuru incir üreticilerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı gıdalar listesinde yer alan kuru incirimizin hak ettiği değeri bulması için kuru incir üretim ve ihracat zincirinde olan üretici, çengelci, tüccar ve ihracatçı özverili bir şekilde çalışarak 2023/24 sezonunda 75 bin ton kuru incir ihraç ederek 300 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kuru incir en çok ABD'ye ihraç edildi

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Amerika Birleşik Devletleri 2021/22 sezonunda 35 milyon 324 bin dolar olan kuru incir ithalatını 2022/23 sezonunda yüzde 22’lik artışla 43 milyon 102 bin dolara taşıdı ve Türkiye’nin kuru incir ihracatındaki liderliğini sürdürdü. (İLKHA)

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