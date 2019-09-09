Kuru incir 23, siyah salamura zeytin 7.25’den işlem gördü

Aydın Ticaret Borsası günlük işlem gören ürünlerde 6 Eylül Cuma günü kuru incir 23 TL siyah salamura zeytin ise 7.25 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu:Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,20 TL en çok 18,25 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 23,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7 TL en çok 7,25 TL.