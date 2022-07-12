Kuru erik kompostosu tarifi: Kışlık erik suyu yapımı

Kuru erik kompostosu tarifi

Malzeme Listesi

1 litre su

170 gram tozşeker

300 gram kurutulmuş erik

3 adet karanfil

1 adet tarçın kabuğu

(6 kişilik Kişilik - 15 dakika)

Hazırlanışı

Su ve toz şeker, karanfil ve tarçın kabuğunu tencereye alın. 15 dakika kaynadıktan sonra erikleri ilave edin. Erikler yumuşayıncaya kadar kaynatın ve ocaktan alın soğuk olarak servis yapın..

Kışlık Konsantre Erik Suyu Konservesi Tarifi İçin Malzemeler

1. 5 kilo mürdüm eriği

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

1 dal tarçın

2-3 su bardağı kaynamış su

2 adet kavanoz

Kışlık Konsantre Erik Suyu Konservesi Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak erikler yıkanır, çekirdekleri çıkarılır ve küçük küçük kesilip geniş bir tencereye alınır. Üzerine şeker eklenir ve fokur fokur kaynayana kadar kaynatılır. Ardından yaklaşık 10 dk pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçirilir. Üzerine tarçın, kaynamış suyu eklenir ve bir taşım daha kaynatılıp ocağın altı kısık ateşe alınır. Sırada kavanozlama işlemi vardır. Daha önceden hazırlanan kavanozların kuru olması gerekiyor, kapaklarını dilerseniz kaynatabilirsiniz ama mutlaka kurutun. Hazır hale gelen kaynamış erik konserveniz ocaktan alınmadan kavanozlara eşit bir şekilde pay edilir. Kavanozların ağzı silinir ve kapağı hemen sıkıca kapatılır. Bir bezin üzerine ters çevrilir. Konservenin ışık görmemesi gerekir, bir yada iki gün ters şekilde bekleyebilir, ardından kışın dilediğiniz gibi içebilirsiniz. Afiyet olsun.

Bu kadar da kolay olunmaz ki: Kıyır kıyır tam ölçülü kalburabastı tatlısı tarifi

(↓) Haberin detayları için (↓) TIKLAYINIZ