Kuru eriğin faydaları nelerdir? Kuru erik kalorisi

Kuru erik, temelde herhangi bir fermantasyon süreci olmadan güneşte doğal olarak kurutulmuş erik çeşididir. Kuru erik, K vitamini açısından zengindir ve beta-karoten içerir. Sadece küçük bir kase kuru erik; önerilen günlük K vitamini alımının % 87’sini, çoğu B vitamininin % 20’sinden fazlasını, kalsiyumun % 8’ini ve potasyumun % 27’sini sağlar.

Kuru erik faydaları

-Gülgiller familyasından olan erik; A, B ve C vitamini, bakır, potasyum, iyi bir fosfor ve demir kaynağıdır. İçeriğindeki B vitamini sayesinde sinir sistemini güçlendirir, kansızlığı giderir. Ayrıca içerdiği potasyum da böbreklerin çalışmasını destekler.



-Yüksek miktarda lif içerdiği için bağırsakların çalışmasını sağlar. Özellikle kabızlık durumunda kuru erik tercih edilmelidir. Bağırsakları çalıştırması nedeniyle düzenli tüketimi sonucu kolesterol seviyesinde düşüş, bağırsak kurtlarının tedavisi ve kolon kanserine karşı koruyucu olarak tüketilebilir.

-Erik, potasyum ve magnezyum minerali açısından oldukça zengin bir meyve. Kabızlığı gidermeden bağışıklığı güçlendirmeye pek çok şeye iyi geliyor

-Kuru erik, kadınlarda menopoz döneminde hızla artan kemik erimesine engel olur.



-İçerdiği bol miktardaki potasyum kalp ve sinir sağlığını korur.



-İçeriğinde bulunan magnezyum sayesinde kas sorunlarına (kas yorulması, kramp gibi) engel olur. Bu nedenle spor yapan bireylerde günde 1 porsiyon tüketimi önerilir.

-Kuru eriğin içerdiği bol miktardaki potasyum kalp ve sinir sağlığını korur.



-Kuru eriğin, A vitamini içeriği oldukça yüksektir. A vitamini ise özellikle göz sağlığı için gereklidir. Katarakt sorunun ortaya çıkmasını engeller.



-Pek çok kuru meyve gibi kuru erik de demir oranı yüksek bir meyvedir. Dolayısıyla kansızlık (anemi) problemi yaşayanların mutlaka günlük menülerine kuru erik ilave etmeleri önerilir.