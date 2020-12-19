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Sağlık Kuru dutun faydaları saymakla bitmiyor
Sağlık

Kuru dutun faydaları saymakla bitmiyor

Kuru dut, her mevsim tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Vücut direncini arttırmasının yanı sıra birçok hastalığa da iyi gelir. İşte kuru dutun inanılmaz faydaları.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 03:32:00 -
Kuru dutun faydaları saymakla bitmiyor

Kuruyemiş olarak tüketilen kuru dut, lezzetiyle ön planda olduğu gibi sağlıklı bir besin kaynağıdır. Vücut direncini artıran, enerji veren ve kan değerlerinin yükselmesine olanak sağlayan kuru dut, sağlıklı yaşam için her mevsim tüketilmesi gereken besinlerden biridir. Uzmanlar, kuru dutu doğal antibiyotik olarak nitelendirmektedir. Peki kuru dut nelere iyi gelir?

İşte kuru dutun inanılmaz faydaları

- Doğal bir antibiyotiktir.

- C vitamini deposudur.

- Antioksidan kaynağıdır.

- Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Sindirim sistemine fayda sağlar.

- Karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

- Diş eti rahatsızlıklarına faydalıdır.

- Kemik gelişimini destekler.

- Kansızlığı önler.

- Kanı temizler.

- Kanın pıhtılaşmasını engeller.

- Egzama tedavilerinde kullanılır.

- Kanser oluşumunu önler.

- Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkları önler.

- Kolesterol seviyeni dengeler.

- Göz sağlığı için birebirdir.

- Saç dökülmelerine karşı kullanılır.

- Vücuda güç ve enerji verir ve iştah arttır.

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