  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kuru cacık nasıl yapılır? | Kuru cacık tarifi
Kadın - Aile

Kuru cacık nasıl yapılır? | Kuru cacık tarifi

Kuru cacık için gerekli malzemeler | Akşam yemeği için kuru cacık hazırlamak isteyenler gerekli malzemeleri araştırıyor. Peki, kuru cacık nasıl yapılır? | Kuru cacık gerekli malzemeler | Denenmiş kuru cacık tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-11 14:28:00 -
Kuru cacık nasıl yapılır? | Kuru cacık tarifi

Kuru cacık yapılışı | Akşam yemeği için kuru cacık hazırlamak isteyenler gerekli malzemeleri araştırıyor. Peki, kuru cacık için hangi malzemeler gerekli?

Kuru cacık tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet salatalık
  • 4-5 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2-3 dal nane
  • 2-3 dal dereotu
  • 2-3 dal maydanoz
  • 1-2 diş sarımsak
  • Tuz

Kuru cacık nasıl yapılır?

Öncelikle salatalıkları küçük küçük doğrayın.

Maydanoz, nane ve dereotunu doğrayın.

Tüm malzemeleri geniş bir kasenin içinde karıştırın.

Kuru cacığı bir servis tabağına alın.

Arzu ederseniz cacığın üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Fırında pankek nasıl yapılır?
Fırında pankek nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fırında pankek nasıl yapılır?

Tavada yumurtalı tost nasıl yapılır?
Tavada yumurtalı tost nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Tavada yumurtalı tost nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'li Akçay'dan çok sert Boğaziçi açıklaması: Kaosla iktidar hayali kuranlar bunun bedelini ağır öder
Siyaset

MHP'li Akçay'dan çok sert Boğaziçi açıklaması: Kaosla iktidar hayali kuranlar bunun bedelini ağır öder

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamalarına sert ifadelerle tepki göster..
Kobani iddianamesi: HDP'li vekilin skandal itirafları da yer aldı
Gündem

Kobani iddianamesi: HDP'li vekilin skandal itirafları da yer aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Kobani ve Hendek eylemlerinin aynı amaçla yapıldığı belirtilirken sanıklardan HDP'..
11.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay