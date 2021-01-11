Kuru cacık nasıl yapılır? | Kuru cacık tarifi
Kuru cacık için gerekli malzemeler | Akşam yemeği için kuru cacık hazırlamak isteyenler gerekli malzemeleri araştırıyor. Peki, kuru cacık nasıl yapılır? | Kuru cacık gerekli malzemeler | Denenmiş kuru cacık tarifi
Kuru cacık yapılışı | Akşam yemeği için kuru cacık hazırlamak isteyenler gerekli malzemeleri araştırıyor. Peki, kuru cacık için hangi malzemeler gerekli?
Kuru cacık tarifi
Malzemeler:
- 3 adet salatalık
- 4-5 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 2-3 dal nane
- 2-3 dal dereotu
- 2-3 dal maydanoz
- 1-2 diş sarımsak
- Tuz
Kuru cacık nasıl yapılır?
Öncelikle salatalıkları küçük küçük doğrayın.
Maydanoz, nane ve dereotunu doğrayın.
Tüm malzemeleri geniş bir kasenin içinde karıştırın.
Kuru cacığı bir servis tabağına alın.
Arzu ederseniz cacığın üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.
Afiyet olsun.