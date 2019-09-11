Kurtuluş Savaşı şehidinin mezarına sahip çıktılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, şehir dışında kaldığı için bakımsız halde bulunan Kurtuluş Savaşı’nın Akhisarlı ilk şehitlerinden ’Pulların İsmail’ lakaplı İsmail Efendi’nin mezarına, Akhisar Belediyesi ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi sahip çıktı.

Akhisar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Çağlak mevkiinde bulunan Akhisar’ın ilk şehidi İsmail Efendi’ye vefa örneği sergileyerek, bakımsız olan şehitliğinin bakımını yaptı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatı ile harekete geçen gençler ve belediye çalışanları, şehidin mezarındaki otları temizledi, çöpleri topladı ve yıpranan Türk Bayrağı’nı yenisiyle değiştirdiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Barış İçöz, “Akhisar Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu’nun yönlendirmesiyle ve belediyemizin park bahçeler müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle birlikte şehidimizin bakımsız olan mezarına bakım yaptık. Burası şehir dışında kaldığı için yıllardır bakım yüzü görmemiş. Bu durum beni ve arkadaşlarımı oldukça üzdü. Konuyu Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile paylaştık. O da sağolsun bize her türlü desteği verdi. Hep birlikte şehidimizin mezarına sahip çıkarak burayı ziyaret edilebilir bir hale getirdik. Kurtuluş mücadelesinde bu vatanı bize bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize her zaman sahip çıkacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Temizlik ve bakım işlerinin bitmesinin ardından belediye personeli ve Akhisarlı gençler, şehidin mezarı başında dua okudu, mezara çiçekler bıraktı.